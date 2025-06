UE avertizează că Europa trebuie să construiască o armată de milioane de drone în caz de război cu Rusia

"Rusia ar putea avea aproximativ cinci milioane de drone, așa că trebuie să avem capacități mai mari pentru a putea învinge", a declarat Kubilius pentru Sky News. El a subliniat că, dacă Vladimir Putin dă ordin de atac, ținta respectivă se va confrunta cu o armată rusă "testată în luptă", capabilă să folosească milioane de drone.

Invadarea Ucrainei a declanșat o adevărată revoluție în războiul cu drone. Ucrainenii, obligaţi să ţină piept uneia dintre cele mai puternice armate din lume, au transformat tehnologia ieftină într-un avantaj. Potrivit estimărilor, dronele sunt în present responsabile pentru 80% dintre pierderile rusești de pe linia frontului.

Kubilius, care a vizitat Ucraina pentru a învăța din experiența ucrainenilor de pe câmpul de luptă, a descris o zonă de pe frontul de 1.200 km poreclită "Valea Morții", unde nimic nu se mișcă fără să fie detectat de drone, iar un tanc tradițional rezistă în medie doar șase minute.

Articolul continuă după reclamă

În 2025, Ucraina ar urma să producă peste 4 milioane de drone. Kubilius a dat exemplul Lituaniei, țara sa, care are o frontieră de 900 km cu Rusia și Belarus, afirmând că ar avea nevoie de 3 milioane de drone într-un an, dacă ar începe un război. "Dacă ucrainenii au nevoie de patru milioane pentru 1.200 km, noi avem nevoie de aproximativ trei milioane de drone timp de un an, dacă începe războiul, dacă vine Ziua Z", a spus el.

Atât Rusia, cât și Ucraina își actualizează constant tehnologia dronelor. Comisarul european subliniază că în loc să facă stocuri de drone care se învechesc rapid, Europa ar trebui să formeze echipe de piloți, ingineri și producători pregătiți să crească rapid producția în caz de conflict. În prezent, doar două armate din Europa sunt "testate în luptă" în utilizarea dronelor la scară largă: cea rusă și cea ucraineană, a declarat Kubilius.

Start-up-uri germane precum STARK și Alpine Eagle dezvoltă drone de atac și interceptoare pentru Ucraina, iar experții avertizează că NATO nu este pregătită pentru un atac masiv cu drone. "Dacă Ucraina a produs 1,3 milioane de drone anul trecut, aș fi surprins dacă NATO a cumpărat şi o mie de drone anul trecut, atunci nu suntem deloc pregătiți", a subliniat CEO-ul Alpine Eagle, Jan-Hendrik Boelens.

Germania, Marea Britanie și Danemarca au încheiat acorduri pentru coproducția de drone cu Ucraina, iar la summitul NATO s-a decis creșterea cheltuielilor de apărare la 5% din PIB până în 2035. În acest sens, Regatul Unit a anunțat o strategie de apărare centrată pe drone, cu 2 miliarde de lire alocate pentru dezvoltarea acestora.

Ministrul britanic al Apărării, John Healey, a declarat că tehnologia schimbă modul în care se poartă războiul. "Dronele ucid acum mai mulți oameni decât artileria tradițională în războiul din Ucraina, iar cine va pune cel mai reped la dispoziția forțelor armate noua tehnologie va câștiga", a spus el.

Comisia Europeană a aprobat în mai un program de împrumuturi de 150 de miliarde de euro pentru a stimula producția de apărare în întregul bloc comunitar.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Opriţi notificările telefonului la terminarea programului de lucru? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰