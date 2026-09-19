Autorităţile din Republica Moldova anunţă că mai multe drone au survolat spaţiul aerian al ţării

Mai multe aparate de zbor necunoscute au survolat sâmbătă dimineaţă spaţiul aerian al Republicii Moldova, în zona de sud-est a ţării. Un obiect a căzut pe teritoriul Ucrainei, la mică distanţă de frontera moldo-ucraineană, căderea fiind urmată de incendiu, conform Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră de la Chişinău.

”În dimineaţa zilei de 19 septembrie 2026, patrulele Poliţiei de Frontieră au semnalat survolarea spaţiului aerian al Republicii Moldova de către mai multe aparate de zbor necunoscute, în zona de responsabilitate a Direcţiei regionale Est. În jurul orei 04:00, în zona localităţii Căplani, au fost observate mai multe aparate de zbor necunoscute. Două dintre acestea au survolat spaţiul aerian al Republicii Moldova pe direcţia Olăneşti–Cistovodnoe. În acelaşi interval, un alt aparat de zbor a fost observat deasupra localităţii Căplani, deplasându-se din direcţia Crocmaz şi părăsind ulterior spaţiul aerian al Republicii Moldova pe direcţia Căplani–Crutoiarovca”, anunţă Poliţia de Frontieră a Republicii Moldova.

La ora 05:19, partea ucraineană a informat Poliţia de Frontieră că, la aproximativ 1,5–2 km de frontiera de stat, în direcţia extravilanului localităţii Troiţcoe, a fost observată căderea unui obiect care a luat foc la impactul cu solul.

”În urma acţiunilor comune de căutare şi verificare desfăşurate în regiunea localităţii Troitcoe, de autorităţile de frontieră ale Republicii Moldova şi Ucrainei, pe teritoriul Republicii Moldova nu au fost identificate fragmente sau locul unei eventuale explozii. Totodată, partea ucraineană a comunicat că, pe teritoriul Ucrainei, la aproximativ 1,2 km de linia frontierei de stat, a fost identificat locul unei explozii, precum şi fragmente neidentificate”, relatează sursa citată.

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Incidentul are loc după ce, vineri, în apropierea satului Coloniţa, municipiul Chişinău, s-a prăbuşit un aparat de zbor fără pilot, apoi a explodat. Poliţia a găsit la faţa locului fragmente care par că ar aparţine unei drone.