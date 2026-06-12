Un avion Turkish Airlines cu 267 de persoane la bord a lovit o antenă radar pe aeroportul din Antalya

Un avion de pasageri cu 267 de persoane la bord a fost implicat într-un incident grav pe Aeroportul Antalya din Turcia. În timp ce se îndrepta spre locul de parcare, aeronava a lovit o structură metalică. În urma impactului, una dintre aripi a fost avariată, iar fuselajul a fost perforat.

Un avion Turkish Airlines cu 267 de persoane la bord a lovit o antenă radar pe aeroportul Antalya - Captură video / Twitter

Este vorba despre un avion Boeing 777-3Q8 al companiei Turkish Airlines, care efectua un zbor pe ruta Istanbul - Antalya. Imaginile surprinse după incident arată aripa aeronavei ruptă și o structură metalică, prăbușită pe pistă. În interiorul avionului s-a instalat panica. Măștile de oxigen s-au declanșat automat, iar mai multe compartimente pentru bagaje s-au deschis în urma impactului.

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Potrivit primelor informații, aripa avionului ar fi lovit antena radar în timpul rulării la sol, iar fragmente din structură au căzut peste fuselajul aeronavei. Toți pasagerii au fost evacuați de urgență. În imaginile filmate la fața locului, oamenii coboară din avion vizibil marcaţi de cele întâmplate.

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"După aterizare, ceva s-a rupt din avion. O femeie ţipa. Chiar și învelișul avionului a fost rupt. Am trecut peste acea structură metalică", povesteşte o pasageră.

La fața locului au intervenit pompieri și echipaje medicale. Primele informații arată că o persoană a fost rănită ușor, deși unele surse locale susțin că nu au existat victime. Autoritățile aeroportuare și compania aeriană au deschis o anchetă pentru a stabili exact cum s-a produs incidentul.

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