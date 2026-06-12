Pasagerii care și-au cumpărat bilete de avion pentru vacanța de vară nu vor plăti taxe suplimentare din cauza scumpirii combustibilului, dă asigurări Wizz Air. Într-un interviu exclusiv pentru Observator , Ian Malin, Chief Commercial Officer al companiei, spune că Wizz Air nu intenționează să introducă suprataxe de combustibil și că nu anticipează anulări de zboruri cauzate de probleme de aprovizionare cu combustibil.

Wizz Air: Nu vom introduce suprataxe și nu vom anula zboruri din cauza situației din Orientul Mijlociu - Profimedia

„Nu am avut probleme cu lipsa combustibilului în niciuna dintre locațiile noastre și avem angajamente din partea furnizorilor care ne asigură că necesarul nostru de combustibil va fi acoperit pe tot parcursul verii. Nu există niciun motiv ca oamenii să fie îngrijorați”, a declarat Ian Malin pentru Observator.

Oficialul companiei afirmă că eventualele perturbări din sezonul estival ar putea fi cauzate de factori obișnuiți din industrie, precum condițiile meteorologice, nu de lipsa combustibilului.

„Nu vom anula zboruri din cauza combustibilului. Desigur, există întotdeauna riscul unor perturbări cauzate de vreme sau de alte probleme operaționale normale, dar în ceea ce privește combustibilul nu vor fi probleme în această vară.”, a mai spus Ian Malin pentru Observator.

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Întrebat dacă pasagerii trebuie să se aștepte la costuri suplimentare generate de scumpirea kerosenului, Ian Malin a exclus această posibilitate. Potrivit reprezentantului Wizz Air, compania și-a securizat o mare parte din necesarul de combustibil pentru perioada următoare.

„77% din necesarul nostru de combustibil pentru acest an este deja acoperit prin contracte de protecție. Asta înseamnă că știm deja ce preț vom plăti pentru cea mai mare parte a combustibilului nostru”, a explicat Ian Malin.

Declarațiile vin într-un moment în care piețele internaționale urmăresc cu atenție evoluțiile din Orientul Mijlociu, regiune esențială pentru piața petrolului. În mod tradițional, companiile aeriene sunt printre cele mai expuse la fluctuațiile prețului combustibilului, acesta reprezentând unul dintre cele mai importante costuri operaționale.

În ciuda incertitudinilor geopolitice, compania spune că nu observă o scădere a cererii pentru călătorii.

„După izbucnirea conflictului cu Iranul, oamenii au așteptat înainte să ia decizii, încercând să înțeleagă ce înseamnă situația pentru aprovizionarea cu combustibil și pentru economie. În luna mai aveam mai multe rezervări decât în aceeași perioadă a anului trecut. Vedem că lucrurile revin la normal și că oamenii au din nou mai multă încredere.”

Reprezentantul Wizz Air spune că mulți turiști care în mod normal ar fi ales destinații din Orientul Mijlociu își regândesc acum planurile și preferă să rămână mai aproape de casă.

„Oamenii care altfel ar fi mers în Orientul Mijlociu, în Abu Dhabi sau Dubai, își regândesc planurile de călătorie și aleg să rămână mai aproape de casă.”, a mai spus acesta.

Potrivit acestuia, Spania și insulele grecești se numără printre destinațiile care beneficiază cel mai mult de această schimbare de comportament a turiștilor în vara acestui an.