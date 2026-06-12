Este cod galben de furtuni în zece judeţe şi în Capitală, iar temperaturile au scăzut brusc de la o zi la alta şi cu 10 grade Celsius. În zonele afectate de fenomenele meteo extreme, necazurile se ţin lanţ. În Galaţi, un bărbat a fost lovit în cap de o creangă doborâtă de vânt, iar pe A3 un şofer a fost rănit după o acvaplanare. Noul val de furtuni a adus inundaţii în mai multe zone din ţară. Faimoasa comună dormitor al clujenilor s-a transformat după o ploaie într-o lagună.

Trei sferturi din ţară se află sub avertizări de vreme rea şi inundaţii. Doar nu doar ploaia ne face probleme. Un bărbat de 33 de ani din Galaţi a fost rănit, după ce o creangă groasă, doborâtă de vânt, i-a căzut în cap.

Prăpăd în urma ploilor torențiale

Surprins de o ploaie puternică pe Autostrada A3, un şofer a pierdut controlul volanului când maşina a acvaplanat.

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Prăpăd este şi în Buzău. Aici, o şcoală a fost parţial inundată. Cursurile au fost suspendate iar pompierii se chinuie să scoată din clase apa care care a ajuns şi la 20 de centimetri.

Şi judeţul Olt a fost afectat de ploile torenţiale. Peste 14 gospodării au fost inundate. După o furtună putenică, localitatea Floreşti din Cluj s-a transformat într-o mică Veneţie pentru că a cedat canalizarea. Străzile au fost acoperite de apă şi în judeţele Botoşani şi Bacău.

Iar în Ploieşti, pompierii au fost nevoiţi să intervină de urgenţă după ce tencuiala unui pod a căzut din cauza ploilor torenţiale. Prăpăd a fost şi în Arad, judeţ aflat sub cod portocaliu de furtună. În comuna Covăsânţ, localnicii au avut parte de spaima vieţii după ce un fulger a distrus acoperişurile a două case.

”Un trăsnet care a venit şi a lovit. I-a distrus aerul condiţionat vecinului de vizavi, el a ieşit să vadă ce s-a întâmplat cu aerul lui condiţionat şi a văzut ce s-a întâmplat la vecin”, spun oamenii.

Fulgerele au brăzdat cerul şi la Târgu Jiu. Aici însă, au făcut spectacol chiar lângă Coloana Infinitului.

În Suceava, unde nu a plouat, a căzut grindină. Iar în Piatra Neamţ, mai multe maşini parcate au fost strivite de copacii căzuţi.

Meteorologii spun că vremea va rămâne instabilă în continuare. În acest moment mai este în vigoare un cod galben de vânt puternic şi ploi pentru 10 judeţe şi Capitală. Avertizarea meteorologică este în vigoare până diseară, la ora 21.