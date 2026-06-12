Video Imagini virale cu un bărbat în timp ce îşi spală maşinile de lux pe faleza din Mamaia
Faleza din Mamaia nu mai este doar un loc de promenadă, ci la nevoie poate fi şi spălătorie pentru maşinile de lux.
Un bărbat a fost surprins în timp ce spăla cu furtunul două maşini de lux, pe faleză.
Imaginile au devenit virale şi sute de oameni au comentat şi l-au ironizat pe bărbat pentru că, deşi are două maşini scumpe, a ales să le spele pe faleză, în loc să achite o sumă modică la o spălătorie.
"Ultima fiță la Mamaia... să speli mașina pe faleză! Se pare că dacă ai mașină de 200.000 de și e Ferrari, sau AMG GT, o poți spăla chiar și pe faleză. Chiar și la Mamaia", scrie într-un comentariu.
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