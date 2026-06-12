Faleza din Mamaia nu mai este doar un loc de promenadă, ci la nevoie poate fi şi spălătorie pentru maşinile de lux.

Un bărbat a fost surprins în timp ce spăla cu furtunul două maşini de lux, pe faleză.

Imaginile au devenit virale şi sute de oameni au comentat şi l-au ironizat pe bărbat pentru că, deşi are două maşini scumpe, a ales să le spele pe faleză, în loc să achite o sumă modică la o spălătorie.

"Ultima fiță la Mamaia... să speli mașina pe faleză! Se pare că dacă ai mașină de 200.000 de și e Ferrari, sau AMG GT, o poți spăla chiar și pe faleză. Chiar și la Mamaia", scrie într-un comentariu.