Amendă de 200.000 de euro pentru CFR Cluj. Clubul a primit şi o sancţiune de excludere de la participarea la următoarea competiţie UEFA pentru care se va califica, pedeapsă cu suspendare.

Amendă de 200.000 de euro pentru CFR Cluj. Clubul riscă şi excluderea de la următoarea competiţie UEFA - Profimedia

Corpul de Control Financiar al Cluburilor UEFA (CFCB) a anunţat sancţiuni pentru CFR Cluj, după ce a încheiat verificarea datoriilor restante pentru sezonul 2025/26. Au fost sancţionate şapte cluburi pentru obligaţii restante faţă de alte cluburi, angajaţi şi/sau autorităţile sociale şi fiscale.

Dinamo Batumi (GEO) avea datorii restante în sezonul 2025/26 şi, prin urmare, Camera I a CFCB a aplicat excluderea prevăzută în decizia sa anterioară luată în martie 2025. Această decizie a fost contestată în faţa Camerei de Apel a CFCB.

Aceasta din urmă a respins apelul clubului şi a confirmat decizia Camerei I de a exclude clubul din următoarea competiţie de cluburi UEFA pentru care s-ar califica în următoarele trei (3) sezoane, începând cu 2026/27. Cazul poate fi încă contestat în faţa Tribunalului de Arbitraj Sportiv.

Articolul continuă după reclamă

În plus, CFCB a impus următoarele amenzi cluburilor:

• CFR 1907 Cluj (ROU) - 200.000 €

• FC Ballkani (KOS) - 200.000 €

• FK Budućnost Podgorica (MNE) - 95.000 €

• FC Ordabasy Shymkent (KAZ) - 75.000 €

• FK Sarajevo (BIH) - 20.000 €

• Athletic Club (ESP) - 10.000 €

Din cauza circumstanţelor agravante, şi anume recidiva şi/sau datoriile restante de peste 90 de zile, următoarelor patru cluburi li s-a impus, de asemenea, o excludere cu suspendare de la participarea la următoarea competiţie UEFA pentru care se vor califica:

• CFR 1907 Cluj (ROU) şi FC Ballkani (KOS), excluderea este suspendată pentru o perioadă de probă de două sezoane şi va fi aplicată în cazul în care cluburile vor avea restanţe de plată în sezoanele 2026/27 şi 2027/28;

• FK Budućnost Podgorica (MNE) şi FC Ordabasy Shymkent (KAZ), excluderea este suspendată pentru o perioadă de probă de un sezon şi va fi aplicată numai dacă cluburile au datorii restante în sezonul 2026/27.