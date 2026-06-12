Wizz Air intră în cursa internetului la bord și promite conexiune Starlink în avioanele sale, din 2027. Pasagerii români vor avea acces la serviciu, însă Wi-Fi-ul nu va fi inclus automat în prețul biletului. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Observator , Ian Malin, Chief Commercial Officer al Wizz Air, explică de ce compania a ales un model cu plată, cât de „low-cost” va fi și ce presupune echiparea flotei cu tehnologia Starlink.

„Plănuim să aducem Starlink tuturor clienților noștri, inclusiv românilor. Nu există nicio posibilitate ca România să fie exclusă din acest proiect”, a declarat Ian Malin pentru Observator.

Potrivit acestuia, Wizz Air și Starlink au dezvoltat împreună un model de business denumit „Starlink Managed”, care va permite pasagerilor să cumpere acces la internet doar dacă au nevoie de el. Conectarea va fi realizată printr-un portal administrat de Starlink, iar experiența promisă este una rapidă și simplă.

Spre deosebire de alte modele de conectivitate existente pe piață, serviciul nu va fi inclus automat în prețul biletului. Wizz Air spune că dorește să păstreze principiile modelului său low-cost, oferind posibilitatea de alegere fiecărui pasager.

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„Unii pasageri poate nu doresc Wi-Fi și, în acest caz, nu trebuie să plătească pentru el. Cei care vor internet la bord vor putea plăti pentru acest serviciu”, a explicat reprezentantul companiei.

Compania nu a stabilit încă prețurile finale, însă susține că acestea vor rămâne accesibile.

„Nu putem comenta încă asupra prețului exact, dar acesta va fi în concordanță cu principiile noastre low-cost. Dacă vi se pare că biletele Wizz sunt ieftine - și sunt - atunci și Wi-Fi-ul va fi la fel de accesibil comparativ cu alte servicii de conectivitate”, a spus Ian Malin.

Implementarea sistemului va necesita modificări tehnice la nivelul întregii flote. Fiecare aeronavă va trebui echipată cu o antenă specială, routere și infrastructura necesară pentru distribuirea semnalului la bord.

„Va dura ceva timp până când vom echipa întreaga flotă, dar implementarea va fi rapidă. Vom accelera proiectul cât de mult putem pentru că acesta este un serviciu pe care pasagerii îl doresc”, a declarat Ian Malin.

Wizz Air estimează că introducerea Starlink va începe în prima parte a anului 2027, urmând ca tehnologia să fie implementată gradual la nivelul întregii flote.

Pentru compania care deține cea mai mare cotă de piață în România, proiectul reprezintă una dintre cele mai importante investiții în experiența pasagerilor din ultimii ani. Prin parteneriatul cu SpaceX, Wizz Air devine una dintre primele companii ultra-low-cost care pariază pe internetul prin satelit de mare viteză, într-un moment în care accesul la Wi-Fi la bord începe să fie privit de pasageri nu ca un serviciu premium, ci ca o facilitate de bază a călătoriei moderne.

Tot mai multe companii aeriene investesc în internet la bord. Qatar Airways folosește deja Starlink pe o parte dintre avioane și oferă internet gratuit pasagerilor. Emirates a anunțat că va introduce și ea această tehnologie, iar în Statele Unite, United Airlines a început deja instalarea serviciului.

Interviul integral poate fi urmărit şi în materialul video de mai sus

Ian Malin, Chief Commercial Officer al Wizz Air: - Intenționăm să oferim Starlink tuturor clienților noștri, inclusiv pasagerilor români. Nu există nicio posibilitate ca România să fie exclusă din acest proiect. Suntem foarte entuziasmați de această inițiativă.

- Am anunțat-o chiar luni. Este un produs foarte inovator pe care l-am dezvoltat împreună cu Starlink. De fapt, am contribuit la crearea modelului de afaceri pe care îl aducem acum clienților Wizz. Se numește Starlink Managed.

- În modelul tradițional Starlink exista cerința ca serviciul să fie gratuit, însă acest lucru venea cu un cost foarte ridicat. Modelul nostru este aliniat principiilor low-cost. Astfel, unii pasageri s-ar putea să nu dorească Wi-Fi și, în acest caz, nu trebuie să plătească pentru el, ceea ce îi ajută să își păstreze costurile de călătorie cât mai reduse.

- Cei care doresc internet la bord vor putea plăti pentru acest serviciu. Starlink va administra portalul prin care pasagerii se conectează. Va fi rapid, simplu, ușor de utilizat şi ieftin.

- Nu putem comenta încă asupra prețului exact, deoarece vom avea o imagine mai clară pe măsură ce ne apropiem de lansare. Totuși, acesta va fi în concordanță cu principiile noastre low-cost. Dacă considerați că biletele Wizz sunt ieftine - și sunt - atunci și serviciul Wi-Fi va avea un preț accesibil comparativ cu alte opțiuni de conectivitate.

- Suntem extrem de încântați de acest proiect deoarece le va permite pasagerilor nu doar să călătorească, ci și să rămână conectați pe durata zborului. Acest lucru deschide multe oportunități pentru a îmbunătăți experiența de călătorie.

- Acesta este primul model de afaceri de acest tip pe care l-am creat împreună cu SpaceX. Suntem foarte încântați să aducem ceea ce considerăm a fi cea mai bună conexiune la internet disponibilă în prezent la bordul aeronavelor Wizz Air, începând cu prima parte a anului 2027.

- Implementarea va necesita timp, deoarece întreaga flotă trebuie modificată tehnic. Fiecare avion va avea nevoie de instalarea unei antene pe fuselaj, a unor routere și a infrastructurii necesare de cablare. Totuși, procesul de implementare va fi rapid.

- Vom accelera acest proiect cât de mult putem, deoarece credem că acesta este un serviciu pe care pasagerii îl doresc și, probabil, îl consideră necesar. În același timp, dacă nu îl doriți, nu va trebui să plătiți pentru el și nici să suportați costurile echipamentelor, ceea ce vă permite să vă gestionați costurile călătoriei așa cum considerați potrivit.