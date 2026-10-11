Un băiețel român a murit în Italia, lovit de o dubă. Alergase să-l salute pe șofer, dar acesta nu l-a văzut

Un băiețel român de un 1 și 6 luni a murit la spital, după ce a fost lovit de duba unui prieten de familie, în curtea casei. Nicolas a agonizat timp de 48 de ore, însă medicii nu au mai putut să-i salveze viața. Tatăl său și fratele mai mare au fost martori la tragedie, scrie presa italiană .

"Ai lăsat în urmă o lumină care nu se va stinge niciodată în inimile noastre". Sunt cuvintele sfâșietoare scrise pe rețelele de socializare de Florentina, mama lui Nicolas, în vârstă de 25 de ani, după moartea copilului.

Băiețelul a murit duminică, 4 octombrie, la secția de terapie intensivă pediatrică a unui spital din Padova. Cu două zile înainte fusese lovit de o dubă care făcea o manevră în curtea unei case din Villatora di Saonara, în provincia Padova.

Autovehiculul era condus de un prieten al familiei. După 48 de ore de agonie și eforturi disperate ale medicilor, copilul s-a stins din viață.

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Ancheta continuă după moartea copilului

A fost deschis un dosar penal în acest caz. Singurul suspect este un român în vârstă de 50 de ani, prieten al familiei, care l-a lovit pe Nicolas cu duba. Potrivit primelor informații, este posibil ca băiețelul să fi alergat spre bărbat pentru a-l saluta, însă acesta nu l-ar fi văzut.

Accidentul s-a produs sub privirile tatălui copilului, Adrian, în vârstă de 27 de ani, ale fratelui său de 3 ani, dar și ale soției șoferului. Întregul cartier a fost șocat de tragedie. Mama lui Nicolas nu se afla alături de familie în acea seară.