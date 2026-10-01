Tensiuni în NATO. Americanii au exclus mai mulți aliați cheie de la o întâlnire. Cine sunt cei 6 favoriți

Nemulțumiri în NATO după ce americanii au exclus mai mulți aliați de la discuții. POLITICO scrie că Pentagonul a invitat la o reuniune de lucru privind viitorul alianței, care va avea loc în această lună în Polonia, doar Norvegia, Suedia, Finlanda, Polonia, Germania și Olanda, lăsând în afară aliați importanți precum Marea Britanie, Franța și statele baltice. Țările excluse se întreabă acum pe ce criterii a fost făcută selecția și avertizează că împărțirea aliaților în "buni" și "răi" ar putea accentua fracturi interne.

Întâlnirea din această lună din Polonia vine la inițiativa unui înalt oficial de la Pentagon, subsecretarul Elbridge Colby, cunoscut ca un promotor al ideii că atenția americanilor trebuie să se mute pe China, iar europenii să-și asume o parte mai mare din apărarea continentului, scrie POLITICO.

Pentagonul a exclus aliați cheie de la o reuniune NATO

De la reuniunea descrisă de mai mulți diplomați ca fiind un grup de lucru axat pe viitorul NATO au fost excluși mai mulți aliați importanți, care cheltuiesc sume importante pentru apărare și joacă roluri-cheie în alianță, precum Marea Britanie, Franța și statele baltice.

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Mai multe voci din aceste țări se întreabă acum de ce au fost lăsate pe dinafară și dacă acest favoritism ar putea fragmenta și mai mult alianța, care se confruntă deja cu o Rusie tot mai agresivă și o diminuare a stocurilor de armament.

"Facem tot ceea ce ni se cere. Încercăm să înțelegem care sunt criteriile și care este scopul acestor reuniuni. Până acum, nu ni s-au transmis prea multe", a declarat un oficial dintr-o țară care nu a fost invitată.

De la revenirea sa la putere, președintele Donald Trump și principalii săi aliați au criticat în mod repetat NATO dintr-o gamă variată de motive, cum ar fi că nu alocă 5% din PIB pentru apărare și refuză să sprijine SUA în războiul împotriva Iranului.

Detaliile legate de noul grup de lucru al NATO nu sunt încă clare, dar cert e că inițiativa vine după ce Casa Albă ar fi făcut, potrivit presei, liste cu aliații buni și cei răi din NATO, pentru a-i recompensa pe unii în defavoarea altora.

"Este periculos pentru SUA dacă încearcă să întărâte membrii NATO împărțindu-i în buni și răi. Dar pentru Europa este o problemă existențială", a declarat un diplomat.

Cine sunt cei șase favoriți ai americanilor

Colby a mai organizat două reuniuni similare, la care au fost invitate Norvegia, Suedia, Finlanda, Polonia, Germania și Olanda. Formatul a ajuns cunoscut drept "Grupul Bergen", după numele orașului din Norvegia, unde s-a organizat în iunie prima întâlnire de acest fel, adică cu cei șase aliați favorizați.

Țările implicate insistă că scopul nu este divizarea alianței. Obiectivul întâlnirii ar fi ca grupul să propună idei pe care să le prezinte apoi tuturor membrilor alianței pentru a fi analizate și testate.

"Poate fi un motor de transformare pentru întreaga alianță", a spus un diplomat dintr-o țară invitată, care a recunoscut că unii aliați sunt frustrați că au fost excluși, mai ales cei care au atins sau chiar depășit ținta de cheltuieli.

Americanii ar putea include în viitor, în acest club restrâns, și Danemarca, având în vedere acordul încheiat între cele două țări pentru extinderea prezenței militare americane în Groenlanda.

Cine este Elbridge Colby, inițiatorul noului format NATO

Șeful politicii de apărare de la Pentagon, Colby pare a favoriza discuțiile în formate restrânse cu țările NATO. "Aliați NATO care își îndeplinesc rapid angajamentele de cheltuieli asumate la Haga, au capacitatea necesară să contribuie și sunt gata să treacă la chestiuni practice", a scris el pe rețelele sociale după reuniunea din iunie.

La o conferință organizată la Washington în septembrie, tot el a declarat că "ideea este să tragem întreaga alianță după noi", pentru "un NATO mai bun și mai puternic, mai durabil", care să ofere Europei o capacitate militară mai mare.

Printre ideile promovate de Colby se numără revitalizarea Germaniei ca putere militară pentru a contracara Rusia și alocarea de trupe americane în Indo-Pacific pentru a descuraja China.