Drone rusești au lovit miercuri mai multe ținte în Kiev, printre care un pod care leagă estul și vestul capitalei ucrainene şi un institut de cercetare nucleară unde se află un reactor de cercetare datând din epoca sovietică. Deşi la locul atacului a izbucnit un incendiu, reactorul şi sistemele sale de siguranţă nu au fost avariate. De asemenea, a fost atacată şi o școală, însă nimeni nu a fost rănit, copiii aflându-se la adăpost, scriu Agerpres și Ukrainska Pravda.

Ruşii au atacat cu drone un institut de cercetare nucleară, o şcoală şi un important pod din Kiev - X/@Osint613 & X/maria_avdv

O dronă rusească a lovit miercuri la Kiev incinta unui institut de cercetare care deține un mic reactor nuclear, fără a provoca daune acestui dispozitiv, a indicat autoritatea ucraineană de reglementare în domeniu, informează AFP.

Miercuri seara, "o dronă rusească a lovit incinta Institutului de cercetare nucleară, unde se află un reactor de cercetare", datând din epoca sovietică și a provocat un incendiu, a indicat administrația de stat pentru reglementare nucleară.

"Reactorul și sistemele sale de siguranță nu au fost avariate" și nicio creștere a radioactivității nu a fost detectată, a asigurat aceasta.

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Reactorul este oprit de la începutul invaziei ruse în februarie 2022, iar uraniul a fost retras din miezul său, a precizat administrația. Operațiuni de întreținere a sistemelor de securitate sunt practicate totuși în continuare, a adăugat instituția.

Acest reactor, de tip VVR-M și cu o putere de 10 megawați, a fost pus în funcțiune la Kiev în 1960, când Ucraina făcea parte din URSS.

El este diferit de reactoarele RBMK utilizate la Cernobîl. Această instalație este în schimb similară reactoarelor VVER, utilizate în alte centrale nucleare ucrainene, aflate încă în funcțiune și a căror putere este cel mai adesea de 1.000 megawați.

Una din aceste centrale, cea din Zaporojie, constituie frecvent obiectul unor preocupări intense cu privire la securitatea sa de la ocuparea ei de armata rusă la începutul invaziei. Cele două tabere se acuză cu regularitate că recurg la lovituri în proximitatea acestui sit.

Podul care leagă estul de vestul Kievului, lovit de drone

Două drone au lovit joi și un important pod din Kiev, care traversează fluviul Nipru și leagă estul de vestul orașului, a anunțat primarul Vitali Kliciko, potrivit AFP.

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"Două atacuri cu drone au lovit zona de susținere a podului Sud. Traficul transporturilor publice, metrou și suprafață, pe pod este de acum întrerupt", a anunțat Kliciko pe Telegram, adăugând că ingineri "inspectează starea structurii".

Înregistrări video pe rețelele de socializare neautentificate de AFP arată o explozie care zguduie tablierul unui pod la baza unui pilon care susține cablurile structurii.

De la începutul invaziei ruse în 2022, Kievul se teme de atacuri asupra podurilor sale, infrastructuri esențiale în logistica capitalei, care traversează Niprul.

Rușii folosesc echipamente concepute pentru a distruge infrastructură esențială

Utilizarea de către Rusia a dronelor cu reacție echipate cu o ogivă concepută pentru a distruge structurile din oțel a fost indicată miercuri de Serghii Beskrestnov, consilier al președinției ucrainene, supranumit "Flash".

"Astăzi, inamicul a utilizat pentru prima oară o ogivă specială cu tăiere cumulativă atașată pe o dronă cu reacție", a remarcat miercuri acesta pe rețelele sociale.

Acest tip de ogivă concentrează efectul exploziei spre înainte pentru a străpunge și a tăia ținta. "Cred că inamicul are de gând să atace importante linii ale transportului de electricitate de înaltă tensiune", a adăugat el.

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De asemenea, o dronă rusească a atacat și clădirea unei școli din districtul Solomianski. Copiii se aflau în adăpost. În urma atacului a izbucnit un incendiu, anunţă primarul Vitali Kliciko, potrivit Ukrainska Pravda.