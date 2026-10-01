Mic, discret și așezat în inima Alpilor, Liechtenstein este una dintre țările care surprind prin contrastul dintre dimensiunea sa și nivelul de prosperitate. Cu puțin peste 40.000 de locuitori, principatul combină stabilitatea, un standard ridicat de viață și peisajele alpine spectaculoase.

Ţara din Europa fără limbă oficială, monedă naţională sau aeroporturi - Sursa: Profimedia

Potrivit unei postări publicate pe Instagram de contul LetsGoFarAway, Liechtenstein este prezentat drept o țară care "ar putea schimba complet modul în care privești bogăția". Autorii postării atrag atenția asupra unor particularități care fac acest mic stat diferit de multe alte țări europene: nu are aeroport propriu, nu are o monedă națională proprie și are o populație foarte redusă.

Liechtenstein, unul dintre cele mai prospere state din Europa

În ciuda dimensiunilor sale, Liechtenstein este considerat unul dintre cele mai prospere state din Europa. Bogăția nu este însă asociată neapărat cu opulența. Postarea vorbește despre discreție, respect și calm ca elemente importante ale vieții de zi cu zi, departe de imaginea unei bogății afișate ostentativ.

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Un alt aspect evidențiat este siguranța. Potrivit postării, nivelul criminalității este foarte scăzut, iar sentimentul de siguranță face parte din viața cotidiană a locuitorilor.

O țară cât un oraş

Liechtenstein are o suprafață de aproximativ 160 de kilometri pătrați și este situat între Elveția și Austria. Capitala este Vaduz, iar teritoriul este dominat de munți și peisaje alpine.

Deși este una dintre cele mai mici țări din Europa, principatul are o economie puternică și un sector financiar bine dezvoltat. Nivelul ridicat de trai se reflectă și în imaginea pe care țara și-a construit-o în timp: un loc stabil, prosper și discret.

Postarea de pe Instagram merge și mai departe și susține că locuitorii ar fi atât de bogați încât ar putea trăi întreaga viață fără să fie nevoiți să muncească. Această afirmație trebuie privită însă ca parte a mesajului și a stilului de prezentare al postării, nu ca o statistică oficială despre populația țării.

În același registru este prezentată și familia princiară. Imaginea publicată afirmă că prințul de Liechtenstein ar fi mai bogat decât regele Charles al III-lea. Și această comparație trebuie atribuită postării, deoarece estimările averilor personale ale familiilor regale și princiare diferă în funcție de surse și de modul în care sunt calculate.

Dincolo de cifre și comparații despre avere, Liechtenstein rămâne un exemplu neobișnuit de stat de dimensiuni foarte mici care a reușit să construiască un nivel ridicat de prosperitate și stabilitate.

Înconjurat de Alpi, cu sate ordonate, castele, podgorii și peisaje spectaculoase, principatul oferă o imagine diferită asupra bogăției: una în care aceasta nu este neapărat despre lux afișat, ci despre stabilitate, siguranță și calitatea vieţii.