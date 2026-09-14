Un elan a blocat trenurile în Varșovia. Animalul a stat două ore pe șine. VIDEO
Un elan a blocat trenurile în Varșovia. Animalul a stat două ore pe șine. VIDEO - Sursa: Captură foto X/ @vucolov
Un elan a oprit trenurile în centrul Varșoviei. Incidentul incredibil a avut loc duminică seara în capitala Poloniei.
Conform imaginilor publicate de Nexta pe X, animalul a apărut pe șinele stației Warszawa Centralna, scrie Mediafax.
Incidentul a fost imediat anunțat, iar angajații metroului au fost nevoiți să închidă temporar accesul la peronul 3 și la peronul 4. Trenurile care treceau prin zonă fie au fost oprite, fie au circulat pe rute deviate ceea ce a provocat întârzieri.
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Elanul a stat pe șine peste două ore. În cele din urmă, a fost capturat și scos în siguranță din stația de metrou. Nu au fost persoane rănite în timpul incidentului.
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