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Un elan a blocat trenurile în Varșovia. Animalul a stat două ore pe șine. VIDEO

Un elan a blocat trenurile în Varșovia. Animalul a stat două ore pe șine. VIDEO Un elan a blocat trenurile în Varșovia. Animalul a stat două ore pe șine. VIDEO - Sursa: Captură foto X/ @vucolov
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Editor Denisa Vladislav | Timp citire: 1 minut
Publicat la 14.09.2026, 21:20 | Modificat la 14.09.2026, 21:27

Un elan a oprit trenurile în centrul Varșoviei. Incidentul incredibil a avut loc duminică seara în capitala Poloniei. 

Conform imaginilor publicate de Nexta pe X, animalul a apărut pe șinele stației Warszawa Centralna, scrie Mediafax. 

Incidentul a fost imediat anunțat, iar angajații metroului au fost nevoiți să închidă temporar accesul la peronul 3 și la peronul 4. Trenurile care treceau prin zonă fie au fost oprite, fie au circulat pe rute deviate ceea ce a provocat întârzieri.

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Elanul a stat pe șine peste două ore. În cele din urmă, a fost capturat și scos în siguranță din stația de metrou. Nu au fost persoane rănite în timpul incidentului. 

Denisa Vladislav
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elan varsovia polonia
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