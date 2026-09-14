Rusia mută războiul din Ucraina la graniţele cu România şi celelalte ţări NATO de pe flancul estic. Un tren de pasageri a fost lovit de dronele Moscovei aproape de frontiera cu Polonia, într-o gară în care era şi un fost şef al CIA. Autorităţile ucrainene cred că ţinta era alt tren care transporta diplomaţi europeni, printre care şi fostul premier britanic Boris Johnson. În exclusivitate pentru Observator, vicepreşedintele Parlamentului European a declarat că tot Flancul Estic este sub atac şi că România a scăpat până acum fără victime doar printr-un mare noroc.

Imaginile filmate în gara Yahodyn arată o minge uriaşă de foc care se înalţă spre cer în timp ce zeci de pasageri fug îngroziţi spre adăposturi.

Bombardamentul a avut loc la doar doi kilometri de teritoriul Poloniei, imediat după trecerea unui tren în care erau fostul premier britanic Boris Johnson şi fostul prim-ministru suedez Carl Bildt. David Petraeus, fost şef al CIA, care participase la o conferinţă de securitate la Kiev era încă în gara atacată.

"Acesta a fost acţiunea unui lider cu adevărat barbar care încearcă să terorizeze civilii ucraineni.", explică David Patraeus, fost director CIA.

Articolul continuă după reclamă

"A fost acţiunea unui lider barbar care încearcă să terorizeze civilii ucraineni", a spus acesta. Deşi nimeni nu a fost rănit, atacul i-a convins pe oficialii europeni că Vladimir Putin este în război cu Europa de Est.

"Atacul de ieri, asupra unui tren de pasageri din Ucraina arată cât de disperat a devenit Putin. El crede că ne poate împiedica să sprijinim Ucraina și că ne poate submina unitatea. Se înșeală!", spune Mark Rutte, secretarul general al NATO.

Incidentul vine după ce, săptămâna trecută, o dronă kamikaze a Rusiei a încercat să lovească avionul lui Volodimir Zelenski, a trecut prin spaţiul aerian al României şi a explodat în Republica Moldova. Premierul Poloniei a vorbit despre şirul de sabotaje plănuit de Moscova vara aceasta în ţările baltice, Polonia şi România.

"Vom opera într-un regim de alertă maximă, pentru că din ceea ce ştim, ne aşteptăm ca Rusia să îşi intensifice acţiunile în următoarele săptămâni şi luni.", spune Donald Tusk, premierul Poloniei.

Reporter: Este flancul estic sub atac?

Nicu Ştefănuţă, vicepreşedinte Parlamentul European: Cred că este evident că da, de câteva luni se întâmplă incident după incident. Doar o minune pe noi ne-a scăpat să nu avem ceva catastrofal, cu victime, cu morţi.

În timp ce dronele şi rachetele Moscovei zboară la graniţele NATO, Vladimir Putin susţine că Rusia nu reprezintă un pericol.

"Țările europene sperie populația cu o amenințare imaginară din partea Rusiei.Noi nu reprezentăm o amenințare, nu intenționăm să amenințăm țările europene.", spune Vladimir Putin, preşedintele Rusiei.

Pe front, bombardamentele au continuat cu violenţă. Ucraina a atacat infrastructura energetică din oraşul Mariupol ocupat de ruşi, dar Donald Trump a transmis un avertisment.

"Domnul Zelenski trebuie să facă un singur lucru. Trebuie să înceteze să distrugă rezervele de motorină din Rusia. Să atace ţintele, dar nu motorina, pentru că provoacă o penurie de motorină.", precizează Donald Trump, preşedintele Statelor Unite.

Statele Unite încearcă să readucă Rusia şi Ucraina la masa negocierilor. Noi discuţii ar putea avea loc la Abu Dhabi, anunţă Kremlinul.