Boomul economiei solo dă peste cap obiceiurile de consum. Tinerii din această țară preferă să trăiască singuri

"Economia singurătății" dintr-o țară asiatică a ajuns la peste 1.000 de miliarde de dolari, pe măsură ce tot mai mulți oameni aleg să locuiască singuri, să călătorească fără partener și să-și cheltuiască banii pentru propriile plăceri. Fenomenul schimbă inclusiv modul în care companiile își gândesc produsele și serviciile.

Rachel Xia, în vârstă de 30 de ani, locuiește în Hong Kong și s-a obișnuit să facă aproape totul singură. Mănâncă singură, merge singură la cinema și călătorește fără să aibă nevoie de companie. "În prezent, este foarte convenabil să trăiești singur. Aproape orice lucru la care mă pot gândi am ajuns să-l fac pe cont propriu", spune femeia.

Mâncarea și cumpărăturile îi sunt livrate direct acasă. Timp de mai mulți ani, pisica ei, Mocha, i-a ținut companie, iar atunci când avea nevoie să vorbească cu cineva, putea apela inclusiv la roboții care folosesc inteligență artificială.

Rachel face parte dintr-o categorie tot mai numeroasă în Asia: oameni singuri, fără copii sau care pur și simplu aleg să locuiască pe cont propriu. În țări precum China, Japonia și Coreea de Sud, modelul tradițional de viață, căsătorie, copii și casă cumpărată, nu mai pare la fel de atractiv pentru generațiile tinere. Costurile locuințelor și ale educației au crescut, iar presiunea socială s-a schimbat.

Articolul continuă după reclamă

În același timp, natalitatea a ajuns la niveluri record de scăzute. Guvernele oferă bani și subvenții pentru a-i convinge pe oameni să aibă copii, însă măsurile nu au avut până acum efectul dorit, scrie CNN.

Pentru economie există însă și o parte bună

Oamenii care locuiesc singuri cheltuiesc mai mult pentru ei înșiși. Fenomenul a primit deja un nume: "economia singurătății" sau "economia solo".

În loc să cumpere scutece sau produse alimentare în cantități mari pentru întreaga familie, persoanele singure dau bani pe animale de companie, jucării de colecție, călătorii și experiențe noi.

"Persoanele singure au costuri fixe foarte mari, pentru că nu au un partener sau alți membri ai familiei cu care să le împartă. Pe de altă parte, le place să investească în ele însele", explică Ming-Hsuan Lee, profesor la Universitatea Națională Sun Yat-sen din Taiwan.

Potrivit cercetătorilor, persoanele singure cheltuiesc mai mult pe călătorii, restaurante, educație și activități de timp liber.

Karaoke pentru o singură persoană

În China, economia solo se dezvoltă rapid. Au apărut cabine de karaoke suficient de mici pentru o singură persoană, asemănătoare vechilor cabine telefonice. Cei care călătoresc singuri pot închiria parteneri pentru drumeții, ghizi pentru vizitarea obiectivelor turistice sau chiar fotografi personali care să le facă poze în vacanță.

O firmă chineză de cercetare estimează că economia persoanelor singure a depășit 1.000 de miliarde de dolari în 2025, cu aproximativ 50% mai mult decât în 2023.

Persoanele care locuiesc singure cheltuiesc tot mai mult și pe jocuri video, companioni AI și micro-drame, adică seriale asemănătoare telenovelelor, ale căror episoade durează uneori mai puțin de două minute.

"Când ajungi acasă de la serviciu la ora 22, ai mâncat deja și, dacă ai avea un soț sau o soție, ai vorbi cu el sau cu ea. Dacă această companie lipsește, rămân abonamentele la jocuri și platformele de streaming. Este un trend uriaș care schimbă modul în care oamenii se distrează", spune Ashley Dudarenok, fondatoarea unei firme de consultanță specializate în piața chineză.

Specialiștii cred că piața chineză, extrem de competitivă, ar putea accelera apariția unor produse și servicii dedicate celor care locuiesc singuri, care ulterior ar putea ajunge și în alte țări.

Animalele de companie, noul "copil"

Companiile evită să vorbească despre "oameni singuri" și preferă să pună accent pe independență și libertate.

"Există foarte multă comunicare despre independență și individualitate. Acest mesaj rezonează mai bine cu oamenii, pentru că nu vor să se considere singuri. Se văd ca persoane care au o viață socială și experiențe împlinite", spune Allison Malmsten, director de marketing la o firmă de consultanță din China.

Animalele de companie au ajuns astfel să ocupe un loc tot mai important în viața persoanelor singure. Mulți chinezi își iau animalele în călătorii sau le cumpără produse și cadouri scumpe. În 2017, gospodăriile chineze aveau de două ori mai mulți copii mici decât animale de companie. Până în 2030, raportul este așteptat să se inverseze.

Ellen Xie, o producătoare de spectacole de comedie în vârstă de 35 de ani, spune că stilul de viață al unei "doamne cu pisici" este ceva obișnuit în cercul ei de prieteni din Shanghai. Aproape toate prietenele ei singure au pisici, iar una dintre ele are un câine. Niciuna nu este mare fană a gătitului, așa că atunci când se întâlnesc, fiecare își comandă propria mâncare și discută despre cum va arăta viața lor peste câteva decenii.

Unele își doresc să se căsătorească, altele nu. Deocamdată, Xie este mulțumită de cele două pisici ale sale. Faptul că este singură îi permite și să plece spontan în vacanțe. În luna mai, de exemplu, a decis pe loc să zboare în Japonia.

"Uneori ajung într-o țară nouă sau într-un loc nou și mă gândesc: Wow, mă bucur că nu sunt căsătorită. Sunt experiențe speciale, pe care poate le poți trăi doar atunci când ești singur", spune femeia.

Cine va avea grijă de cei care îmbătrânesc singuri?

Libertatea vine însă și cu o întrebare dificilă: ce se întâmplă la bătrânețe? China se confruntă cu o populație tot mai îmbătrânită, iar numărul persoanelor vârstnice ar putea ajunge să-l depășească pe cel al tinerilor în următoarele decenii.

Așa-numita "economie a seniorilor" este estimată de presa de stat chineză la peste 4.000 de miliarde de dolari până în 2035. Companiile dezvoltă inclusiv tehnologii menite să le țină companie și să îi ajute pe cei în vârstă.

O aplicație care verifică zilnic dacă persoanele care locuiesc singure sunt bine a devenit virală la începutul acestui an. Numele ei este cât se poate de sumbru: "Ești mort?".

În mod tradițional, mai multe generații ale unei familii chineze locuiau împreună, iar unul dintre motivele pentru care oamenii aveau copii era tocmai acela de a avea pe cineva care să îi îngrijească la bătrânețe.

Pentru Ellen Xie, însă, viitorul ar putea arăta diferit. Ea crede că femeile care vor îmbătrâni singure vor avea tot mai multe variante. "Poate că vom putea forma împreună familii temporare. Dacă există cerere, cât timp populația este suficient de mare, va exista și o companie care va vrea să facă bani din asta", spune ea.

Xiao Hanyu, un student de 26 de ani din Shenzhen, se teme încă de ideea de a îmbătrâni singur. În același timp, spune că serviciile și tehnologia îi permit să rămână singur mai mult timp decât ar fi făcut-o în trecut. Călătorește singur și se cazează în hosteluri pentru tineri, iar jocurile video îl ajută să-și ocupe timpul liber. În ultimele trei luni, a început să-i povestească unui asistent AI gândurile pe care le are noaptea.

Este singur de opt ani și crede că, fără toate aceste facilități moderne, probabil ar fi fost mai hotărât să-și găsească un partener. "Dacă nu aș fi avut toate aceste lucruri care îmi satisfac nevoile, aș fi fost mai hotărât să-mi găsesc un partener? Cred că da", spune el.