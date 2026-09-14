Hollywood-ul s-a transferat în ultimele zile la New York. Iar cartierul general al vedetelor a fost cel mai mare parc din Queens. Unde nu s-a turnat vreo capodoperă cinematografică, dar s-a urmărit cu atenţie una sportivă. Starurile au umplut lojele la finala turneului de tenis US Open. De la Brad Pitt la Pierce Brosnan, Dakota Johnson ori Emily Blunt.

O galerie întreagă de vedete au venit să îi vadă pe Ben Shelton și Alexander Zverev în finala de simplu masculin de la US Open. După 7 minute de joc, atenţia tuturor a fost acaparată de Pierce Brosnan. Actorul care l-a interpretat pe James Bond a fost surprins într-un cadru alături de ceasul care arăta cifrele 007. În centrul atenţiei au fost Brad Pitt şi iubita sa Ines de Ramon, care au fost extrem de zâmbitori şi nu s-au ferit de gesturi romantice. Cei doi au fost de altfel și la finala feminină, jucată sâmbătă. În lojele arenei americane au apărut actriţele Emily Blunt, Dakota Johnson, Meg Ryan sau Courtney Cox. N-au lipist nici cântăreaţa Pink sau Anna Wintour. Cu toţii au apaludat succesul lui Zverev deşi l-au susţinut pe americanul Ben Shelton.

Pentru prima dată triumfător la US Open, Alexander Zverev a făcut glume cu iubita celui pe care l-a învins şi a emoţionat asistenţa cu un discurs în care a amintit că a trecut peste probleme grave de sănătate pentru a ajunge jucător de tenis. I-a mulţumit mamei sale pentru susţinere.

"Cred că atunci când fiul tău de patru ani este diagnosticat cu diabet, iar medicii din cabinet îți spun că viața și sportul vor fi foarte, foarte limitate pentru acel copil, este nevoie de o mamă foarte, foarte puternică pentru a ieși din acele cabinete și a spune: Fiul meu va fi orice își dorește să fie.", spune Alexander Zverev, jucător de tenis.

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