Liderii Scoției, Țării Galilor și Irlandei de Nord se întâlnesc ca să pregătească "destrămarea Regatului Unit"

Liderii naţionalişti din Scoţia, Ţara Galilor şi Irlanda de Nord, trei dintre cele patru națiuni ale Regatului Unit, se întâlnesc luni la Cardiff, ca să semneze un memorandum de înţelegere pentru independenţă.

Liderii din Scoția, Țara Galilor și Irlanda de Nord se întâlnesc azi la Cardiff pentru a pregăti "destrămarea Regatului Unit": vor semna un "memorandum de înțelegere" și vor cere dreptul de a organiza referendumuri privind viitorul constituțional, scrie The Telegraph.

Este vorba de John Swinney, prim-ministrul Scoției, Rhun ap Iorwerth, prim-ministrul Țării Galilor și Michelle O'Neill, prim-ministrul Irlandei de Nord. La întâlnirea, care are loc într-un hotel de lux din Cardiff, este, de asemenea, așteptată să participe și lidera opoziției din Irlanda, Mary Lou McDonald (Sinn Fein). După înfrângerea clară a Partidului Laburist în Țara Galilor, la alegerile din luna mai, pentru prima dată, toate cele trei națiuni sunt conduse de lideri pro-independență. După discuții liderii urmează să susțină și o conferință de presă.

Pentru prima dată în istorie, Scoția, Țara Galilor și Irlanda de Nord sunt conduse de lideri pro-independență

Toți reprezintă partide care susțin, în diferite forme, desprinderea de Regatul Unit.

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Scopul întâlnirii este să coordoneze mai strâns mișcările pro-independență și să pună presiune pe prim-ministrul britanic Andy Burnham și guvernul de la Londra pentru a accepta referendumuri care să decidă dacă rămân sau nu în Regatul Unit.

Întâlnirea vine după ce Andy Burnham a sugerat săptămâna aceasta, în Parlament, că ar autoriza un nou referendum în Scoția doar dacă există un "consens clar" în acest sens. Liderii naționaliști încearcă acum să folosească această declarație pentru a crește presiunea asupra lui.

Însă, ulterior într-o scrisoare trimisă lui John Swinney, Burnham a subliniat că posibilitatea unui nou referendum asupra independenței Scoției, după cel din 2014, este "în afara oricărei discuții".

"Nu am cunoştinţă de existenţa unui sprijin majoritar din partea populaţiei (scoţiene) pentru un alt referendum. Până când acest lucru nu se schimbă, nu va exista", a spus premierul britanic.

Premierul Scoţiei: Andy Burnham trebuie să accepte că va rămâne în istorie ca ultimul prim-ministru al Regatului Unit

În plus, summitul are loc la doar două zile după ce președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat, în timpul unei vizite la Dublin, că i-ar plăcea să vadă Irlanda "unită" și că acest lucru se va întâmpla "mai devreme sau mai târziu", declarații care au fost foarte criticate în Regatul Unit, în special de către partidele de opoziție.

"Pentru prima dată în istorie, Scoția, Țara Galilor și Irlanda de Nord sunt conduse de prim-miniștri favorabili independenței. Mâine, la Cardiff, sper să pot discuta despre un viitor mai bun cu parteneri din restul acestor insule și aceasta este posibil odată cu noul început pe care îl presupune independența", a transmis premierul scoțian într-un comunicat. Actualul "statu quo" nu este "sustenabil", iar premierul britanic Andy Burnham trebuie să accepte că "va rămâne în istorie ca ultimul prim-ministru al Regatului Unit", a mai avertizat el.

Totuși, cele trei națiuni au obiective diferite. Dacă în Scoția miza este un nou referendum pentru independență, în Țara Galilor, partidul Plaid Cymru susține independența, dar pe termen scurt vrea mai multe puteri fiscale și administrative. În timp ce, în Irlanda de Nord, obiectivul Sinn Fein este reunificarea cu Republica Irlanda.