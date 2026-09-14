Nicuşor Dan are un nou favorit pentru funcţia de premier. Luca Niculescu a ieşit din calcule

După patru luni de haos politic, apare un scenariu nou care poate adânci și mai mult criza: o parte dintre liberali ar complota cu AUR și ar vota pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan. La rândul lui, șeful statului vorbește pentru prima dată de alegeri anticipate și dă de înțeles că următoarea sa numire ar putea fi Alexandru Nazare, ministrul interimar al Finanțelor.

Pentru prima oară de la începutul crizei politice, președintele Nicușor Dan spune că nu mai exclude scenariul alegerilor anticipate.

"Nu-mi doresc în niciun chip să ajungem la alegerile anticipate, deși așa cum stau lucrurile acum, nu mai putem spune că excludem", a spus președintele României, Nicușor Dan, în cadrul unui interviu acordat Euronews România.

Altfel, surse Observator spun că, în acest moment, varianta unui Guvern condus de Luca Niculescu ar fi ieșit din calcule, iar favorit ar fi ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

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"Evident că nu putem să mai așteptăm și va urma o desemnare. Ce pot să spun de Alexandru Nazare e că a fost un ministru de finanțe bun cu care eu am colaborat foarte bine. Este un profesionist, este cineva care știe să lucreze cu cifre, cu bugetul României, ceea ce e extrem de important în perioada următoare", mai spune președintele Nicușor Dan.

Cum vor PSD și partidele de dreapta să arate viitorul Guvern

Doar că PSD și partidele de dreapta au viziuni total diferite despre cum ar trebui să arate viitorul Guvern.

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"În primul rând eu am auzit de la PNL că nu își dorește să fie Alexandru Nazare nominalizarea. Nu ar schimba cu nimic datele problemei. Dacă n-a fost bun Tomac, n-a fost bun Luca Niculescu, de ce ar fi bun Nazare?", spune senatorul PSD Daniel Zamfir.

Tot azi, surse politice spun că o facțiune din PNL ar susține suspendarea președintelui Nicușor Dan alături de AUR și alte partide suveraniste.

"Doamne ferește, nu! N-am avut nicio astfel de discuție în PNL și cred că astea sunt șopârle ca să folosesc un termen... Că sunt nemulțumiri și la noi, păi și eu v-am spus, și eu aș vrea azi, mâine, poimâine până nu pleacă la New York să facă o desemnare", susține senatorul PNL Vasile Blaga.

"Haideți, domnilor! Hai cu bărbații aia puternici din PNL. Nu mai dați asemenea aberații pe surse. Dacă vreți să votați suspendarea președintelui haideți, ieșiți public, spuneți asta cu nume și prenume, asumați-vă!", spune deputatul PNL Alina Gorghiu.

Dacă noua propunere de premier, cea de a treia, pică, președintele Nicușor Dan poate dizolva Parlamentul și se ajunge la alegeri anticipate.