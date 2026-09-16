Programul "Masa sănătoasă" s-a transformat în masa bolnavă pentru zeci de copii din judeţul Bacău. Imediat după terminarea cursurilor, elevii au început să aibă simptome specifice unei toxiinfecţii alimentare, iar rând pe rând, părinţii au sunat disperaţi la numărul de urgenţă. Din cauza numărului mare de pacienţi, la nivelul judeţului a fost activat Planul Roşu de Intervenţie, iar în spitale Planul Alb. În total, 48 de copii au ajuns pe mâna medicilor pentru tratament, iar Direcţia de Sănătate Publică a deschis o anchetă. Activitatea firmei de catering a fost suspendată.

"Ne-am dus copiii la școală și când au venit după aproximativ 2 ore au spus că le e greață, le e rău, îi doare capul și s-a ajuns până aici", a povestit o mamă.

Aceleași simptome au avut toți cei 48 de copii care au ajuns la spitalele din Bacău și Onești, după ce au mâncat prânzul pe care l-au primit la școală prin "Programul Masa Sănătoasă".

Reporter: Ce au mâncat?

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Mamă: Păi paste cu carne le-au dat acolo, mâncați că se expiră mâncarea, risipă de mâncare facem.

Din cauza numărului mare de pacienți, autoritățile au fost nevoite să activeze de urgență Planul Roșu de Intervenție, iar mai multe echipaje medicale au fost trimise în sprijin. Până să ajungă echipele de prim-ajutor, copiii au fost evaluați la dispensarul din localitatea Căiuți.

"În timpul intervenției am deplasat forțe SMURD și SAJ în comuna Căiuți unde totodată s-a deplasat și medicul șef CPU din Onești cu un echipaj ATPVM", a declarat Ovidiu Cărășel, inspector șef ISU Bacău.

"S-a creat un punct de recrutare a victimelor unde s-au acordat primele măsuri de prim-ajutor și ulterior declanșării planului alb s-a început transportul copiilor la spitalele care puteau să acorde asistență medicală specializată", a spus și Ana Maria Băncescu, medic șef CPU Onești.

Un singur copil a rămas internat în spital, iar ceilalți au fost trimiși cu medicație, la domiciliu. Direcția de Sănătate Publică a deschis o anchetă, iar ANSVSA a suspendat activitatea firmei de catering și a aplicat o amendă de 65.000 de lei.