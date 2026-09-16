Incendiile de vegetație nu par să se mai oprească în Italia. Flăcările au izbucnit din nou, de această dată în sudul țării. Limbile de foc s-au apropiat amenințător de casele oamenilor, iar, din motive de precauție, mai multe persoane au fost evacuate. În infern au fost prinși și turiști români.

Infernul s-a declanșat acum trei zile, în Positano, o destinație populară pentru turiști. Incendiul a pârjolit vegetația de pe un versant și a provocat o alunecare de teren.

Există suspiciuni că focul a fost pornit intenționat. Din fericire, situația a fost gestionată rapid. Echipele de pompieri au reușit să țină incendiul sub control în zonele locuite.

Pericolul s-a mutat apoi spre localitatea Agerola. Limbile de foc s-au apropiat periculos de case, restaurante și obiective turistice. Ca măsură de precauție, mai multe persoane au fost evacuate.

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"Condițiile sunt foarte nefavorabile, pentru că există un vânt susținut, iar aceste incendii sunt dificil de controlat. Încercăm să facem tot ce este posibil", Giuseppe Coppola, directorul operațiunilor de stingere a incendiilor.

În infern au fost prinși și românii. Incendiile i-au împiedicat să ajungă la cazările lor.

Peste noapte, situația de pe coasta Amalfi s-a mai îmbunătățit. Autoritățile rămân însă vigilente.