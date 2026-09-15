Cum a pierdut Polonia 230 de milioane de $ încercând să cumpere petrol din Venezuela cu criptomonede

O afacere de un sfert de miliard de dolari s-a transformat într-un scandal uriaș în Polonia. Varșovia a pierdut 230 de milioane de dolari încercând să cumpere petrol din Venezuela cu criptomonede. Banii au trecut prin firme şi brokeri obscuri din Dubai şi Caracas și au inclus scheme de tranzacții în criptomonede, unele făcute chiar cu ajutorul unor stick-uri USB. Însă petrolul promis nu a mai ajuns niciodată, statul a rămas cu pierderi, iar procurorii anchetează modul în care a fost gestionată tranzacţia.

Potrivit Financial Times, acordul a fost încheiat în noiembrie 2023 între Orlen Trading Switzerland (OTS), compania de trading a grupului energetic, controlat de stat Orlen, și Hannon International, o firmă mică, cu trei angajați, cu sediul în Dubai, fondată de Kam Ho "Alex" Tse, un tânăr originar din Hong Kong, în vârstă de 25 de ani.

"Du-te și fă-mi rost de petrol venezuelean"

La Abu Dhabi, în 2023, la o petrecere pe un iaht, în timpul Marelui Premiu de Formula 1, Samer Awad, cel care conducea divizia de trading a Orlen, i-a cerut lui Tse: "Du-te și fă-mi rost de petrol venezuelean". Cei doi mai făcuseră tranzacții cu petrol împreună. Tse pentru o companie chineză, iar Awad ca trader independent.

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Tranzacția a avut loc după ce americanii au relaxat temporar, în 2023, sancțiunile petroliere impuse Venezuelei, în speranța că fostul lider Nicolas Maduro va permite alegeri democratice. Astfel s-a ivit o fereastră scurtă de oportunitate în care traderii puteau avea acces la petrolul venezuelean ieftin, dar dificil de cumpărat.

OTS a acceptat să cumpere aproape 6 milioane de barili de țiței greu venezuelean, cu 345 de milioane de dolari. Contractul prevedea că două treimi din sumă trebuie plătite în avans, dar nu menționa criptomonede, intermediari și scheme complicate de plată. În termen de cinci zile, OTS a transferat către Hannon 230 de milioane de dolari. Compania estima că tranzacția avea să genereze un profit de aproximativ până la 30 de milioane de dolari.

Cine sunt personajele implicate

Ca o ironie, polonezii au creat OTS în 2022 pentru ca grupul controlat de stat să poată cumpăra petrol din mai multe regiuni ale lumii ca să reducă dependența de țițeiul rusesc, după șocul provocat de războiul lui Vladimir Putin în Ucraina. Compania avea la dispoziție 600 de milioane de dolari pentru tranzacții.

Șeful diviziei, Samer Awad, care avea atunci 52 de ani, este un palestinian născut în Liban. A fost membru al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, după care a studiat Dreptul la Cracovia. A intrat în industria petrolieră prin intermediul unei firme de trading implicate în programul ONU "petrol contra hrană" pentru Irak, apoi a înființat o companie de servicii petroliere în Orientul Mijlociu și Africa și a făcut trading cu țiței din Iran și Venezuela. În august 2022, polonezii de la Orlen l-au numit primul director general al diviziei de trading.

Tse, care avea la vremea respectivă doar 25 de ani, își începuse cariera la un trader de combustibili în Hong Kong, unde a lucrat cu țiței provenit de pe piețele cu restricții în alte țări. În trecut lucrase și în Basra, Irak, unde se ocupase de tranzacții cu petrol irakian.

Cum a început să se destrame tranzacția

După ce sancțiunile au îngreunat plățile prin băncile clasice, compania petrolieră de stat din Venezuela, PDVSA, a început să ceară tot mai des plata în avans în USDT, o criptomonedă a cărei valoare este legată de dolar.

Hannon, care avea la dispoziție 245 de milioane de dolari, 230 de milioane veniți de la Orlen și 15 milioane din fonduri proprii, trebuia să transforme banii primiți de la Orlen în criptomonede ca să cumpere țiței de la PDVSA.

Prima problemă a fost că Tse a apelat la o serie de intermediari obscuri. Mai întâi, la un italian în vârstă de 46 de ani, fost patron de restaurant și stabilit în prezent în Rusia. Vitonicola Mariano conducea o companie numită Lexcor Energy și susținea că este "agent desemnat al PDVSA", adică are acces direct la compania venezueleană și că poate fi omul de legătură pentru cumpărarea petrolului.

A doua problemă a fost conversia banilor în USDT. Tse a obținut mai întâi 80 de milioane de USDT prin intermediul unei companii de servicii financiare din Dubai, dar mai avea nevoie de aproximativ 160 de milioane de dolari convertiți.

S-a adresat apoi altor două companii recomandate de Lexcor. Prima a fost Horizon Global, o altă companie din Dubai, nou înființată, către care a transferat 135 de milioane de dolari. Hannon susține că a primit în schimb doar 85 de milioane de USDT de la Horizon, rămânând o diferență de 50 de milioane de dolari care este acum disputată în instanțele din Dubai.

Alte 30 de milioane de dolari au ajuns la Gold Mar International Trading, o altă firmă nou înființată în Dubai, urmând ca suma să fie convertită în USDT și apoi folosită pentru a obține petrol prin Lexcor Energy.

Practic, banii au ajuns astfel să treacă prin mai multe firme și intermediari, iar zeci de milioane de dolari s-au blocat sau au dispărut din circuit înainte să ajungă la PDVSA.

Petrolierele așteaptau, petrolul nu a sosit

În timp ce banii circulau prin Dubai, trei superpetroliere închiriate de Orlen s-au îndreptat spre Venezuela și au ancorat în apropierea terminalului de export Jose.

Cei de la OTS se așteptau ca cele 6 milioane de barili de țiței să fie livrate în mai multe etape până pe 19 decembrie 2023. În cele din urmă, niciun strop de petrol nu a fost încărcat.

Hannon a pus inițial întârzierile pe seama modificărilor de preț de către PDVSA, iar apoi pe faptul că prioritate aveau marii cumpărători, în condițiile în care traderii se grăbeau să profite de perioada de relaxare a sancțiunilor. În acest timp, petrolierele au rămas în larg și au acumulat costuri de staționare.

Awad și Orlen își pierdeau răbdarea cu Hannon. În ianuarie, când mai rămăseseră doar trei luni până la închiderea ferestrei de relaxare a sancțiunilor, Tse, împreună cu un coleg, s-a dus la Caracas pentru a încerca să obțină direct petrolul.

Cei doi s-au cazat la hotelurile de lux Cayena și JW Marriott din capitala Venezuelei. Aveau asupra lor stick-uri USB cu sume uriașe în USDT și au închiriat o mașină blindată și bodyguarzi, de teamă să nu fie răpiți.

După ce marile companii s-au retras din Venezuela din cauza sancțiunilor, locul lor a fost luat de numeroși brokeri care pretindeau că au relații directe cu PDVSA și care dispăreau de la o zi la alta.

Tse susține că, pe 5 ianuarie, unul dintre colegii săi i-a oferit, într-un hotel din Caracas, unui intermediar pe nume Jose Castillo, acces la 60 de milioane de USDT.

Mai târziu, în aceeași lună, cei doi au predat un alt stick USB, care conținea 50 de milioane de USDT, într-un restaurant italian.

Ulterior, Hannon a pierdut legătura cu Castillo. Alte 110 milioane de dolari dispăruseră. Iar petrolul tot nu venise.

OTS și Hannon au decis apoi să-și încerce norocul cumpărând alte tipuri de produse petroliere de la PDVSA.

Prima tentativă a fost pe 10 ianuarie: un milion de barili dintr-un amestec mai ușor de țiței al PDVSA. Planul a eșuat după ce OTS a constatat că țițeiul era puternic contaminat și l-a refuzat.

Pe 26 ianuarie, OTS a acceptat să cumpere un milion de barili de păcură venezueleană. Dar și această tranzacție necesita plăți în avans în USDT, iar stocul de criptomonede al Hannon se diminua.

O navă închiriată de Orlen a încărcat în cele din urmă aproximativ 500.000 de barili, adică aproximativ jumătate din cantitate.

Câteva zile mai târziu, Lexcor a returnat firmei aproximativ 21 de milioane USDT. Cu criptomonede din nou la dispoziție, Tse a apelat la un nou broker din Caracas, un anume Juan Rodriguez, căruia i-au înmânat, într-un restaurant luxos din cartierul select, Las Mercedes din Caracas, un stick USB, cu acces la 11 milioane USDT.

Orlen pune capăt contractului

La începutul lui 2024, guvernul polonez s-a schimbat. Partidul conservator Lege și Justiție (PiS), care a condus Polonia timp de opt ani, a pierdut puterea în fața coaliției proeuropene a lui Donald Tusk. Schimbarea de guvern a adus și înlocuirea șefilor de companii de stat.

Samer Awad, directorul executiv al OTS care inițiase tranzacția venezueleană, a fost înlăturat, la fel şi șeful Orlen, Daniel Obajtek.

Noua conducere a Orlen a descoperit că contractul cu Hannon este o problemă majoră, iar pe 28 martie l-au reziliat.

Documente interne ale companiei arată că tranzacția s-a transformat într-o criză contabilă și juridică, iar angajații analizau posibilitatea unei fraude, expunerea la sancțiuni și șansele de recuperare a banilor din avans.

O estimare internă evalua doar costurile de transport legate de contractele cu Hannon la 72 de milioane de dolari, de peste două ori mai mult decât profitul la care se aștepta OTS de la afacere.

Guvernul polonez a estimat ulterior pierderile totale ale Orlen la cel puțin 1,6 miliarde de zloți, adică aproximativ 424 de milioane de dolari, incluzând costurile de transport, cheltuielile juridice și alte costuri.

Disputa pentru cele 230 de milioane de dolari

La mai bine de doi ani distanță, Orlen încă încearcă să recupereze cele 230 de milioane de dolari. Disputa este analizată într-o procedură de arbitraj, dar Hannon spune că nu dispune nici pe departe de fondurile respective.

Hannon se apără spunând că a acționat ca un intermediar, cumpărând petrol venezuelean cu USDT deoarece OTS nu putea face acest lucru direct. Orlen susține că Hannon avea obligația contractuală de a livra petrolul și se face responsabilă indiferent de intermediarii folosiți.

Între timp, procurorii polonezi i-au pus sub acuzare pe Awad și pe alți foști directori OTS pentru management defectuos. Aceştia resping acuzațiile.

Premierul Donald Tusk a inclus scandalul într-un amplu raport asupra activității companiilor de stat din Polonia, spunând că "polonezii trebuie să afle adevărul".

Ironia finală a venit după ce Orlen a reziliat contractul cu Hannon. Pe 15 aprilie 2024, unul dintre petrolierele închiriate de Orlen a încărcat țiței venezuelean la Jose pentru un alt cumpărător - rafinăria indiană din Gujarat a Reliance Industries, unul dintre cei mai mari procesatori de petrol din lume.

Cu alte cuvinte, altcineva, cu relații mai bune, reușise să facă ceea ce Awad și Tse nu reușiseră.

Iar două zile mai târziu, cu doar câteva ore înainte ca perioada de relaxare a sancțiunilor să expire, Washingtonul le-a acordat traderilor alte 45 de zile pentru a-și finaliza tranzacțiile cu petrol venezuelean.