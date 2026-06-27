Taxa pe serviciile digitale ar putea costa scump Europa. Trump amenință cu tarife vamale de 100%
Președintele american Donald Trump deschide un nou front în relația comercială cu Uniunea Europeană. Liderul de la Casa Albă amenință cu taxe vamale de 100% pentru statele europene care vor introduce o taxă pe serviciile digitale ale companiilor americane, avertizând că o astfel de măsură ar anula acordul comercial convenit recent între Washington și Bruxelles. Comisia Europeană a reacționat imediat și transmite că va răspunde "rapid și cu hotărâre" dacă amenințările vor fi puse în aplicare.
Preşedintele american Donald Trump a ameninţat vineri că va creşte taxele vamale cu 100% pentru ţările europene care ar institui o taxă pentru serviciile digitale, aceasta în pofida acordului comercial cu Uniunea Europeană care prevede o plafonare a taxelor vamale, relatează AFP, potrivit Agerpres.
"Numeroase ţări europene discută despre aplicarea iminentă a unei taxe asupra serviciilor digitale împotriva societăţilor americane. Orice ţară care ar impune o astfel de taxă ar avea o ripostă imediată sub forma unei taxe vamale de 100% la toate bunurile trimise în SUA. Această taxă vamală va anula acordurile comerciale încheiate cu ţara respectivă", a scris preşedintele american pe reţeaua sa Truth Social.
Comisia Europeană a răspuns în cursul serii de vineri, asigurând că ea va reacţiona "rapid şi cu hotărâre" în caz de punere în aplicare a acestor ameninţări.
"Măsurile unilaterale care vizează politici legitime sunt nejustificate", a declarat unul dintre purtătorii săi de cuvânt.
Această nouă presiune intervine la o zi după unda verde formală dată de ţările membre ale Uniunii Europene unui acord comercial negociat anul trecut cu SUA.
Acest acord prevede o plafonare la 15% a taxelor percepute la importurile europene.
Dar Donald Trump, după taxele vamale, vrea să atace şi barierele nevamale, adică reglementările europene asupra tehnologiei şi mediului înconjurător în special, care - potrivit lui - afectează exporturile americane.
Recent, el a ameninţat că va impune un tarif vamal de 100% asupra vinului francez dacă Parisul nu-şi suprimă taxa la serviciile digitale, solicitată companiilor tehnologice.