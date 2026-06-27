Președintele american Donald Trump deschide un nou front în relația comercială cu Uniunea Europeană. Liderul de la Casa Albă amenință cu taxe vamale de 100% pentru statele europene care vor introduce o taxă pe serviciile digitale ale companiilor americane, avertizând că o astfel de măsură ar anula acordul comercial convenit recent între Washington și Bruxelles. Comisia Europeană a reacționat imediat și transmite că va răspunde "rapid și cu hotărâre" dacă amenințările vor fi puse în aplicare.

Taxa pe serviciile digitale ar putea costa scump Europa. Trump amenință cu tarife vamale de 100% - Profimedia

Preşedintele american Donald Trump a ameninţat vineri că va creşte taxele vamale cu 100% pentru ţările europene care ar institui o taxă pentru serviciile digitale, aceasta în pofida acordului comercial cu Uniunea Europeană care prevede o plafonare a taxelor vamale, relatează AFP, potrivit Agerpres.

"Numeroase ţări europene discută despre aplicarea iminentă a unei taxe asupra serviciilor digitale împotriva societăţilor americane. Orice ţară care ar impune o astfel de taxă ar avea o ripostă imediată sub forma unei taxe vamale de 100% la toate bunurile trimise în SUA. Această taxă vamală va anula acordurile comerciale încheiate cu ţara respectivă", a scris preşedintele american pe reţeaua sa Truth Social.

Comisia Europeană a răspuns în cursul serii de vineri, asigurând că ea va reacţiona "rapid şi cu hotărâre" în caz de punere în aplicare a acestor ameninţări.

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"Măsurile unilaterale care vizează politici legitime sunt nejustificate", a declarat unul dintre purtătorii săi de cuvânt.

Această nouă presiune intervine la o zi după unda verde formală dată de ţările membre ale Uniunii Europene unui acord comercial negociat anul trecut cu SUA.

Acest acord prevede o plafonare la 15% a taxelor percepute la importurile europene.

Dar Donald Trump, după taxele vamale, vrea să atace şi barierele nevamale, adică reglementările europene asupra tehnologiei şi mediului înconjurător în special, care - potrivit lui - afectează exporturile americane.

Recent, el a ameninţat că va impune un tarif vamal de 100% asupra vinului francez dacă Parisul nu-şi suprimă taxa la serviciile digitale, solicitată companiilor tehnologice.