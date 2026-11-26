Operaţiune de căutare în largul insulei San Salvador, din Bahamas, după ce un bărbat ar fi căzut peste bordul navei de croazieră Allure of the Seas. Vasul, care plecase din Miami pentru o călătorie în Caraibe, și-a modificat itinerarul pentru a participa la operațiunea de căutare și salvare.

Un pasager a dispărut de pe un vas de croazieră în Bahamas. Nava și-a schimbat traseul pentru căutări - Profimedia

Autoritățile din Bahamas au lansat o operațiune de căutare după ce un bărbat a dispărut în largul insulei San Salvador. Acesta se afla la bordul navei de croazieră, care plecase din Miami duminică, într-o călătorie în Caraibe.

Potrivit Gărzii de Coastă a Statelor Unite, nava a anunțat incidentul luni seara, în jurul orei 23:30. Forțele de Apărare din Bahamas coordonează căutările, cu sprijinul Gărzii de Coastă americane, care a cerut și ajutorul navelor aflate în apropiere.

Un pasager, Christian Bunse, a povestit pentru CBS Miami că membrii echipajului au rostit numele bărbatului de mai multe ori prin sistemul de sonorizare al navei, înainte să anunțe că acesta ar fi căzut peste bord. Repetarea numelui a atras atenția călătorilor și a declanşat o oarecare panică printre călători.

Articolul continuă după reclamă

Ulterior, pasagerii au fost informați că se desfășoară o operațiune de căutare și salvare, iar itinerarul croazierei va fi modificat. Potrivit pasagerului, nava s-a întors spre zona în care se crede că bărbatul a căzut în apă.

Compania Royal Caribbean a transmis că echipajul a început imediat căutările și colaborează cu autoritățile. Reprezentanții companiei au mai spus că o echipă de sprijin oferă ajutor şi sprijin emoţional apropiaților pasagerului.

În relatarea publicată de CBS Miami marți seara, autoritățile nu a făcut publice numele și vârsta bărbatului și nici informații despre starea lui. De asemenea, compania nu a precizat cum s-a produs căderea peste bord.

Nava era programată să revină în portul Miami duminică, însă itinerarul a fost modificat în urma incidentului.