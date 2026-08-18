Un turist a fost arestat după ce a făcut un grătar în vila în care era cazat, în Creta

Un israelian de 35 de an a fost arestat în Creta după ce a provocat, din greșeală, un incendiu de vegetație în timp ce făcea un grătar. Incidentul a avut loc după ce autoritățile elene au transmis nenumărate avertismente cu privire la riscul ridicat de incendii.

Focul a izbucnit în jurul orei 19:11, în zona Agios Vassilios, din regiunea Rethymno. Flăcările nu au apucat să se extindă pe o suprafață mare, iar pompierii au reușit să țină incendiul sub control aproximativ patru ore mai târziu, potrivit presei elene.

Bărbatul a fost identificat și reținut sâmbătă de anchetatorii Serviciului de Pompieri. El urmează să ajungă în fața unui judecător și a unui procuror, care vor decide dacă va fi pus sub acuzare și dacă va rămâne în arest sau va fi eliberat sub anumite condiții.

Incidentul vine într-o perioadă în care autoritățile elene se confruntă cu numeroase cazuri de incendii provocate de oameni. De la începutul anului și până sâmbătă, 297 de persoane au fost arestate pentru provocarea unor incendii. În 267 de cazuri, focul ar fi fost declanșat accidental, în timp ce alte 30 de persoane sunt suspectate de incendiere intenționată. În total, autoritățile au aplicat amenzi de peste 1,13 milioane de euro pentru astfel de fapte.

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În întreaga Europă, valurile succesive de căldură au agravat seceta, au pus la grea încercare rezervele de apă şi au uscat vegetaţia până la punctul în care a devenit uşor inflamabilă, contribuind la propagarea incendiilor forestiere din Spania, Franţa şi Grecia, care au mistuit suprafeţe de teren aproape fără precedent.