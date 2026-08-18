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Video Momentul în care un elicopter se prăbuşeşte imediat după decolare pe o insulă din Grecia. 3 persoane au murit

Momentul în care un elicopter se prăbuşeşte imediat după decolare pe o insulă din Grecia. 3 persoane au murit Momentul în care un elicopter se prăbuşeşte imediat după decolare pe o insulă din Grecia. 3 persoane au murit - captură X
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 18.08.2026, 09:38 | Modificat la 18.08.2026, 10:51

Un elicopter privat s-a prăbușit în mare, la doar câteva secunde după decolarea de pe insula grecească Sifnos. Pilotul și cei doi pasageri, un cuplu aflat în luna de miere, au murit în urma accidentului.

Un elicopter privat s-a prăbuşit pe Insula greacă Sifnos, iar trei persoane care se aflau la bord cu au murit, au anunţat pompierii greci, potrivit Agerpres care citează Reuters.

O alarmă a răsunat imediat, luni seara, pe insula situată în arhipelagul Cicladelor frecventată de turişti.

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După prăbuşirea elicopterului înmatriculat în Grecia a izbucnit un incendiu, iar cadavrele pilotului şi unui cuplu au fost găsite, au anunţat pompierii.

Potrivit ziarului I Kathimerini, elicopterul s-a prăbuşit la câteva secunde după ce a decolat de pe heliport situat în apropiere.

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Pilotul elicopterului de tip Bell a fost angajat în urmă cu două luni, potrivit ziarului grec.

Cauzele accidentului sunt încă necunoscute

La începutul lui august, două elicoptere mobilizate în lupta împotriva unui incendiu de pădure violent, la vest de Atena, au intrat în coliziune, iar membri ai unui echipaj au murit.

Redactia Observator
Redactia Observator
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