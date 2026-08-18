Un elicopter privat s-a prăbușit în mare, la doar câteva secunde după decolarea de pe insula grecească Sifnos. Pilotul și cei doi pasageri, un cuplu aflat în luna de miere, au murit în urma accidentului.

Momentul în care un elicopter se prăbuşeşte imediat după decolare pe o insulă din Grecia. 3 persoane au murit - captură X

Un elicopter privat s-a prăbuşit pe Insula greacă Sifnos, iar trei persoane care se aflau la bord cu au murit, au anunţat pompierii greci, potrivit Agerpres care citează Reuters.

O alarmă a răsunat imediat, luni seara, pe insula situată în arhipelagul Cicladelor frecventată de turişti.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

După prăbuşirea elicopterului înmatriculat în Grecia a izbucnit un incendiu, iar cadavrele pilotului şi unui cuplu au fost găsite, au anunţat pompierii.

Potrivit ziarului I Kathimerini, elicopterul s-a prăbuşit la câteva secunde după ce a decolat de pe heliport situat în apropiere.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Pilotul elicopterului de tip Bell a fost angajat în urmă cu două luni, potrivit ziarului grec.

Cauzele accidentului sunt încă necunoscute

La începutul lui august, două elicoptere mobilizate în lupta împotriva unui incendiu de pădure violent, la vest de Atena, au intrat în coliziune, iar membri ai unui echipaj au murit.