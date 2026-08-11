Trump a plecat de la summitul din Turcia ascuns într-un camion de catering. Se temea că va fi asasinat de Iran

Preşedintele SUA, Donald Trump, ar fi părăsit în secret Turcia la bordul unei aeronave militare de dimensiuni mai mici, către care a fost transportat într-o maşină de catering, după summitul NATO de luna trecută, din cauza unei ameninţări venite din partea Iranului, potrivit informaţiilor apărute în presa americană.

Trump a fost filmat urcând la bordul avionului prezidenţial Boeing 747, la Ankara. Ulterior însă, fără să fie observat, ar fi fost transferat într-un vehicul de catering cu alimente al aeroportului, care l-a transportat până la o aeronavă C-32A a Forţelor Aeriene. Informaţia a fost publicată luni de The Washington Post, care citează documente şi un oficial american informat despre operaţiune.

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Aeronava de dimensiuni mai mici l-a transportat apoi pe Trump în Regatul Unit. În acelaşi timp, membri ai personalului Casei Albe şi jurnalişti au rămas la bordul avionului mai mare, aparent fără să ştie că preşedintele nu se mai afla acolo.

Potrivit The Washington Post, întreaga operaţiune ar fi fost pusă la punct astfel încât să creeze impresia că Trump a parcurs tot drumul la bordul avionului prezidenţial.

Casa Albă nu a comentat direct informaţiile. Directorul de comunicare Steven Cheung a declarat doar că există "mulţi duşmani ai Americii" care îl vizează pe Trump şi că sunt folosite toate mijloacele disponibile pentru contracararea ameninţărilor. În timpul summitului din Turcia, Trump afirmase, între altele, că este "numărul unu" pe lista neagră a Iranului.

Îngrijorări cu privire la un posibil atac la bordul avionului dat de Qatar

În timp ce Trump se afla în Turcia, armata SUA a efectuat o serie de atacuri de amploare în Iran, ca represalii pentru atacurile acestuia asupra navelor comerciale din regiune.

The New York Times şi CBS News au relatat luna trecută că oficialii serviciilor de informaţii şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la un potenţial atac asupra preşedintelui sau a avionului său, ceea ce a determinat luarea unor măsuri de precauţie suplimentare şi decizia de a nu folosi aeronava recent inaugurată, oferită lui Trump de Qatar, pentru prima etapă a călătoriei de întoarcere a acestuia de la Ankara.

Schimbul a stârnit întrebări cu privire la securitatea aeronavei furnizate de Qatar, iar Trump a declarat luna trecută, după călătorie, că aceasta va fi supusă unor modernizări suplimentare.

Noul raport al ziarului The Post privind urcarea clandestină a lui Trump într-un al treilea avion şi scoaterea sa discretă din ţară adaugă o nouă dimensiune la cât de serios erau îngrijoraţi oficialii de securitate americani cu privire la ameninţarea la adresa lui Trump în timpul războiului în curs cu Iranul.

Paul Eckloff, un fost agent special al Serviciului Secret, a declarat că o astfel de mişcare neobişnuită ar putea reflecta fie informaţii de securitate care necesitau acţiune, fie o prudenţă extremă, având în vedere instabilitatea din regiune, cu războaiele din Iran şi Ucraina.

"Nu aş spune că este fără precedent, dar este un eveniment neobişnuit", a declarat Eckloff pentru The Associated Press.