Armata nu va mai solicita trupelor americane să primească vaccinul anual antigripal, a declarat marți secretarul Apărării, Pete Hegseth, anulând ceea ce a descris ca fiind un mandat "excesiv de larg".

Vaccinul antigripal anual nu mai este obligatoriu pentru armata americană, anunţă şeful Pentagonului - Hepta

"Profităm de acest moment pentru a renunța la orice mandate absurde și exagerate care nu fac decât să slăbească capacitățile noastre de luptă", a spus Hegseth într-un videoclip.

"În acest caz, aceasta include vaccinul antigripal universal și mandatul din spatele acestuia."

Hegseth a spus că, în baza unei noi politici, soldații vor putea să se vaccineze dacă consideră că este în interesul lor.

"Dar nu vă vom forța, pentru că corpul vostru, credința voastră și convingerile voastre nu sunt negociabile", a spus el.

Această mișcare i-a alarmat pe unii experți în sănătate publică, care au avertizat că va slăbi pregătirea armatei.

"Pentagonul pare să redefinească vaccinarea dintr-un instrument de protecție a forței într-o comoditate selectivă", a declarat Chris Meekins, un fost oficial în administrația președintelui Donald Trump, care s-a concentrat pe pregătirea pentru sănătatea publică și pe pregătirea pentru amenințările legate de boli biologice și infecțioase.

"Riscul aici nu este o criză dramatică de sănătate militară care se produce peste noapte. Este vorba de decese prin nenumărate cazuri: mai multe cazuri de gripă, mai multe zile de absență din serviciu, mai multe costuri de spitalizare și mai multe pierderi de pregătire care ar putea fi prevenite."

