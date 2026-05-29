OMS anunţă primul pacient vindecat în epidemia de Ebola din Congo

Un prim pacient confirmat pozitiv cu virusul care cauzează epidemia de ebola în Republica Democratică Congo a fost declarat vindecat, anunţă vineri Organizaţia Mondială a Sănătăţii, relatează AFP. 

de Denisa Vladislav

la 29.05.2026 , 15:43
OMS anunţă o primă vindecare în epidemia de Ebola în Republica Democratică Congo - Sursa: Profimedia
Miercuri, la 27 mai, în RDC, "un pacient s-a vindecat, a fost externat de la spital" şi s-a întors în comunitatea sa, a declarat vineri în faţa presei, la Geneva, o expertă tehnică a OMS în febre hemoragice, Anais Legand.

Ea a precizat că este vorba despre "prima persoană admisă într-un centru de îngrijiri care a fost trimisă acasă după două teste negative" de la începutul epidemiei.

Anais Legand a subliniat că vindecări siunt de asemenea posibile în rândul persoanelor infectate cu acest virus mortal - dar a căror infecţie nu a fost confirmată în laborator.

Ea a anunţat că OMS a înregistrat până vineri 17 decese confirmate şi 223 de decese suspectate de legături cu ebola în RDC de la începutul pandemieie, la 15 mai, dintr-un total de 125 de cazuri confirmate şi peste 900 de cazuri suspectate.

Nu există niciun vaccin şi niciun tratament specific împotriba tulpinei Bundibugyo a ebola, care se află la originea epidemiei actuale.

Această tulpină poate prezenta o rată a mortalităţii de până la 50%, însă, cu privire la cazurle cunoscute ale acestei epidemii, rata pare în prezewnt să fie inferioară - de 25% -, în pofida faptului că se află într-o evoluţie constantă.

Anais Legand a insistat asupra faptului că un acces timpuriu la îngrijiri poate ameliora în mod considerabil rata de supravieţure.

"Ne aşteptăm ca multe persoane să se vindece", a subliniat Anais Legand, expertă tehnică a OMS în febre hemoragice

