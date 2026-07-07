Marine Le Pen a anunțat că va candida la președinție în 2027. Anunţul a fost făcut în timpul unui interviu acordat postului de televiziune TF1. Deputata din Pas-de-Calais a fost găsită vinovată marți, în apel, și condamnată la un an de detenție la domiciliu cu brățară electronică și la 15 luni de interdicție de a candida la alegeri. Ea va face recurs la Curtea de Casație.

„Întrucât am opțiunea de a depune apel la Curtea de Casație (...) și întrucât acest apel suspendă efectele hotărârii, voi face campanie fără brățară electronică”, a declarat Le Pen.

Marine Le Pen laudă eficiența tandemului său cu Jordan Bardella și confirmă că acesta va fi prim-ministru dacă ea va câștiga alegerile din 2027.

Candidatură în tandem cu Bardella

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Întrebată despre viitorul rol al lui Jordan Bardella, Marine Le Pen a afirmat că cei doi formează „un tandem alcătuit dintr-un prim-ministru și un președinte de încredere”.

„Avem soluții, iar acest tandem este câștigător, este chiar o formulă electorală câștigătoare”, a insistat ea.

„Ne completăm reciproc”, a subliniat Marine Le Pen, susținând că ambițiile politice ale celor doi „nu intră în calcul”.

Curtea de Apel din Paris a condamnat-o azi pe Marine Le Pen, lidera extremei drepte franceze, la trei ani de închisoare, doi cu suspendare şi un an de arest la domiciliu. Completul format din trei judecători i-a redus suficient interdicția electorală, astfel încât, tehnic vorbind, să poată candida pe 18 aprilie 2027, dar cu brățară electronică. Le Pen poate face recurs la Curtea de Casație.

Lidera extremei drepte franceze, Marine Le Pen, a fost condamnată la trei ani de închisoare, dintre care doi cu suspendare şi un an de arest la domiciliu, cu brățară electronică, relatează Le Figaro. Condițiile arestului la domiciliu vor fi stabilite ulterior de un alt judecător. Ea ar putea primi permisiunea de a-și părăsi locuința în anumite situații, de exemplu din motive profesionale sau familiale.