Un Vladimir Putin nervos a fost redus la tăcere timp de 34 de secunde în timpul unui discurs important adresat liderilor mondiali.

Vladimir Putin, nervos la începutul unui discurs în faţa liderilor mondiali, din cauza unor probleme tehnice - Profimedia

Preşedintele rus a părut enervat că microfonul său nu a funcționat la sesiunea Forumului Internațional pentru Pace și Încredere din capitala Turkmenistanului, relatează Daily Mail.

După aplauze, Putin a încercat de mai multe ori să-și înceapă discursul, dar și-a dat seama că nimeni nu-l putea auzi.

Nu s-a amuzat deloc - privind în jur după ajutor pentru a pune capăt momentului.



Un total de 16 șefi de stat și de guvern - inclusiv lideri din statele NATO - l-au privit pe Putin cum se chinuia în zadar să se facă auzit.

În cele din urmă, un bărbat s-a apropiat de Putin și i-a arătat cum să acționeze un comutator pentru a-și porni microfonul.

"Mulțumesc", a spus el scurt înainte de a-și începe discursul.

