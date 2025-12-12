Video Vladimir Putin, nervos la începutul unui discurs în faţa liderilor mondiali, din cauza unor probleme tehnice
Un Vladimir Putin nervos a fost redus la tăcere timp de 34 de secunde în timpul unui discurs important adresat liderilor mondiali.
Preşedintele rus a părut enervat că microfonul său nu a funcționat la sesiunea Forumului Internațional pentru Pace și Încredere din capitala Turkmenistanului, relatează Daily Mail.
După aplauze, Putin a încercat de mai multe ori să-și înceapă discursul, dar și-a dat seama că nimeni nu-l putea auzi.
Nu s-a amuzat deloc - privind în jur după ajutor pentru a pune capăt momentului.
Un total de 16 șefi de stat și de guvern - inclusiv lideri din statele NATO - l-au privit pe Putin cum se chinuia în zadar să se facă auzit.
În cele din urmă, un bărbat s-a apropiat de Putin și i-a arătat cum să acționeze un comutator pentru a-și porni microfonul.
"Mulțumesc", a spus el scurt înainte de a-și începe discursul.
