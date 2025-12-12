Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Vladimir Putin, nervos la începutul unui discurs în faţa liderilor mondiali, din cauza unor probleme tehnice

Un Vladimir Putin nervos a fost redus la tăcere timp de 34 de secunde în timpul unui discurs important adresat liderilor mondiali.

de Redactia Observator

la 12.12.2025 , 13:10
Vladimir Putin, nervos la începutul unui discurs în faţa liderilor mondiali, din cauza unor probleme tehnice Vladimir Putin, nervos la începutul unui discurs în faţa liderilor mondiali, din cauza unor probleme tehnice - Profimedia

Preşedintele rus a părut enervat că microfonul său nu a funcționat la sesiunea Forumului Internațional pentru Pace și Încredere din capitala Turkmenistanului, relatează Daily Mail.

După aplauze, Putin a încercat de mai multe ori să-și înceapă discursul, dar și-a dat seama că nimeni nu-l putea auzi.

Nu s-a amuzat deloc - privind în jur după ajutor pentru a pune capăt momentului.

Articolul continuă după reclamă

Un total de 16 șefi de stat și de guvern - inclusiv lideri din statele NATO - l-au privit pe Putin cum se chinuia în zadar să se facă auzit.

În cele din urmă, un bărbat s-a apropiat de Putin și i-a arătat cum să acționeze un comutator pentru a-și porni microfonul.

"Mulțumesc", a spus el scurt înainte de a-și începe discursul.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

vladimir putin rusia microfon probleme tehnice
Înapoi la Homepage
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Corsetul din dantelă transparentă purtat de Antonia a pus pe jar inimile fanilor. Cum a apărut pe rețelele de socializare
Corsetul din dantelă transparentă purtat de Antonia a pus pe jar inimile fanilor. Cum a apărut pe rețelele de socializare
Cum se califică Universitatea Craiova în primăvara europeană din Conference League după 1-2 cu Sparta Praga! Oltenii tremură după golul încasat în minutul 90
Cum se califică Universitatea Craiova în primăvara europeană din Conference League după 1-2 cu Sparta Praga! Oltenii tremură după golul încasat în minutul 90
Sfârșit teribil pentru o regină a frumuseții. Descoperirile șocante făcute în casa ei și arestarea soțului
Sfârșit teribil pentru o regină a frumuseții. Descoperirile șocante făcute în casa ei și arestarea soțului
Explozie devastatoare urmată de un incendiu. Mai multe persoane au fost rănite | VIDEO
Explozie devastatoare urmată de un incendiu. Mai multe persoane au fost rănite | VIDEO
Comentarii


Întrebarea zilei
Cum gestionaţi scumpirile de Crăciun?
Observator » Ştiri externe » Vladimir Putin, nervos la începutul unui discurs în faţa liderilor mondiali, din cauza unor probleme tehnice