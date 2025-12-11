Imagini rare cu băieţii secreţi ai lui Vladimir Putin. Ivan şi Vladimir au fost filmaţi în timpul unor antrenamente de gimnastică susţinute la Academia mamei lor, celebra gimnastă Alina Kabaeva. Copiii au vorbit despre exerciţiile învăţate de la antrenorii lor, foşti campioni olimpici. Băieţii trăiesc izolaţi, într-o reşedinţă fortificată aflată într-o pădure la câteva sute de kilometri depărtare de Moscova.

Vladimir Junior are şase ani şi este pregătit de fostul campion olimpic Alexei Nemov. În sală este şi fratele său mai mare, Ivan, care a implinit zece ani. Din echipa de antrenori mai fac parte încă doi sportivi care au obţinut titluri olimpice pentru Rusia. Imaginile au fost înregistrate în academia pe care o conduce mama băieţilor, celebra gimnastă rusă Alina Kabaeva.

"Acest element trebuie făcut cu picioarele întinse. Astăzi am făcut-o pentru prima dată singur, fără ajutorul antrenorului. Am făcut treabă bună!" a spus fiul liderului rus, Vladimir Putin Junior.

"Chiar îmi place! Alexei Nemov, campionul olimpic, ne solicită totul. Îmi place că este lângă fiecare, dă indicaţii tuturor. Şi când ne vorbeşte totul este foarte interesant, fascinant. E foarte tare. Super!" a spus Ivan Putin.

Copiii lui Putin, crescuţi de "o armată"

Filmările extrem de rare au fost obţinute pe surse şi publicate pe un canal online în limba rusă. Băieţii lui Vladimir Putin sunt izolaţi în reşedinţe prezidenţiale, călătoresc cu avioane private şi sunt păziţi în permanenţă de ofiţeri. O armată de bone, instructori profesionişti, profesori, şoferi personali sau chiar dresori dedicaţi pentru animalele de companie le stau la dispoziţie lui Ivan şi Vladimir. Copiii locuiesc într-un conac fortificat păzit cu sisteme antirachetă, într-o pădure dinspre graniţa cu Finlanda.

"Sunt ca nişte agenţi secreţi. Au documente de acoperire emise sub diferite nume care sunt ţinute ascunse. Pur şi simplu zboară pe sub radare. […] Ce este important de înţeles despre aceşti copii este că nu au lăsat nicio urmă. Nicio urmă în bazele de date ruseşti, registre deschise, nicăieri" a explicat jurnalistul rus Ilya Rozhdestvensky.

Rozhdestvensky: "Există pericol pentru mine şi familia mea"

În 2021, Alexei Navalny a postat un videoclip al locuinţei secrete a liderului de la Kremlin. Povestea a fost preluată apoi de un jurnalist rus de investigaţii care a reuşit să publice informaţii ample după o documentare de câţiva ani.

"Există pericol pentru mine şi familia mea. Probabil că la un moment dat voi fi urmărit. Probabil că va trebui să mă mut în altă parte, să nu dezvălui locaţia. Să plec pur şi simplu în linişte. Dar deocamdată, pentru mine este bine" a mai spus jurnalistul rus Ilya Rozhdestvensky.

Vladimir Putin are oficial două fete cu prima sa soție. O presupusă fiică este şi Elizaveta Krivonogih în vârstă de 22 de ani, care locuieşte la Paris. Tânăra a fost abordată recent de un jurnalist ucrainean care i-a cerut să îl sune pe Putin pentru a opri războiul.

