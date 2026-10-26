Prima reacţie a Rusiei, după înfrângerea istoria a lui Aleksandar Vucic în alegeri

Rusia încearcă să îşi păstreze influenţa în Serbia după înfrângerea istorică a lui Aleksandar Vucic în alegerile parlamentare. Kremlinul a transmis luni că doreşte să continue colaborarea cu Belgradul, în ciuda victoriei Mişcării studenţeşti, care a pus capăt dominaţiei politice de 14 ani a liderului naţionalist.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Moscova speră că liderii Mişcării studenţeşti, compusă din reprezentanţi ai societăţii civile din Serbia, să înţeleagă faptul că o cooperare cu Rusia este în interesul propriei lor ţări.

Prima reacţie a Rusiei

Mişcarea studenţească a intrat în istorie duminică în Serbia, triumfând la urne împotriva liderului naţionalist Aleksander Vucic, după doi ani de proteste împotriva corupţiei. O figură dominantă în politica naţională timp de 14 ani, Vucic şi-a recunoscut înfrângerea în alegerile parlamentare anticipate în favoarea listei studenţilor, un anunţ care a declanşat o explozie de bucurie în toată ţara.

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După ce a menţinut legături strânse cu Rusia pe tot parcursul preşedinţiei sale, el a dat vina pentru rezultat pe influenţele străine.

Prezentat de studenţi drept un "referendum anti-Vucic", acest vot a fost primul de după 2012 care le-a oferit celor 6,4 milioane de alegători posibilitatea unei schimbări la putere.

Această victorie spectaculoasă este punctul culminant a aproape doi ani de proteste declanşate de prăbuşirea, în 2024, a unui plafon la gara Novi Sad, al doilea oraş ca mărime din această ţară balcanică. Şaisprezece persoane au murit, iar studenţii consideră că accidentul a fost o consecinţă a corupţiei endemice.