Video William și Kate, tur culinar printre brânzeturi, deserturi și bere artizanală, în Londra

William și Kate au luat Londra la gust. De la brânzeturi artizanale până la deserturi fine, cuplul regal a intrat direct în culisele deliciilor din piață. Nu s-au sfiit şi chiar au pus mâna la treabă alături de comercianți. Turul s-a încheiat într-o fabrică de bere, unde cei doi au învățat să toarne băutura în halbe. La capitolul degustare însă, prințul William a rămas principalul expert.

de Ana Zenovie

la 13.03.2026 , 20:30

De la coroana de aur, la șorțul de bumbac. Printre tarabele din piaţa londoneză Borough, William şi Kate au pregătit o cremă de vanilie și au servit desertul clienţilor. Vizita regală a continuat la un stand de brânzeturi. Apoi, cei doi s-au relaxat la o cafenea. Acolo, Kate a trecut în spatele tejghelei și i-a pregătit soțului ei un cappuccino.

Kate: William, ți-am făcut o cafea.

William: Da? E decofeinizată?

Articolul continuă după reclamă

După turul culinar, William și Kate au mers la o fabrică de bere

Echipată cu mănuși de protecție, Prințesa de Wales a urcat pe o scară şi a amestecat ingredientele într-un cazan imens. Apoi, cei doi au învăţat să toarne berea în halbă, iar degustarea a revenit în sarcina lui William.  

William: Îți place berea?

Kate: Nu, și, de fapt, de când am fost diagnosticată, consumul de alcool nu mai este ceva ce... nu. E ceva la care sunt mai atentă.

Ziua s-a încheiat pe Tamisa, unde William şi Kate s-au plimbat cu barca pe râu.

