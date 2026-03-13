William și Kate au luat Londra la gust. De la brânzeturi artizanale până la deserturi fine, cuplul regal a intrat direct în culisele deliciilor din piață. Nu s-au sfiit şi chiar au pus mâna la treabă alături de comercianți. Turul s-a încheiat într-o fabrică de bere, unde cei doi au învățat să toarne băutura în halbe. La capitolul degustare însă, prințul William a rămas principalul expert.

De la coroana de aur, la șorțul de bumbac. Printre tarabele din piaţa londoneză Borough, William şi Kate au pregătit o cremă de vanilie și au servit desertul clienţilor. Vizita regală a continuat la un stand de brânzeturi. Apoi, cei doi s-au relaxat la o cafenea. Acolo, Kate a trecut în spatele tejghelei și i-a pregătit soțului ei un cappuccino.

Kate: William, ți-am făcut o cafea.

William: Da? E decofeinizată?

După turul culinar, William și Kate au mers la o fabrică de bere

Echipată cu mănuși de protecție, Prințesa de Wales a urcat pe o scară şi a amestecat ingredientele într-un cazan imens. Apoi, cei doi au învăţat să toarne berea în halbă, iar degustarea a revenit în sarcina lui William.

William: Îți place berea?

Kate: Nu, și, de fapt, de când am fost diagnosticată, consumul de alcool nu mai este ceva ce... nu. E ceva la care sunt mai atentă.

Ziua s-a încheiat pe Tamisa, unde William şi Kate s-au plimbat cu barca pe râu.

Ana Zenovie

