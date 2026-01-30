O femeie fatală, cu multă influenţă, care dirija după propriile interese cei mai importanţi oameni din România. Aşa poza avocata Adriana Georgescu, prinsă în flagrant în timp ce primea o primă tranşă dintr-o mită de jumătate de milion de euro de la Jean Tucaqn, un cunoscut om de afaceri din Constanţa. Se lăuda că îi are la mână pe preşedinte şi premier şi poate negocia cu şefii parchetelor. Ca să pară şi mai credibilă în faţa celor de la care cerea mită, garanta inclusiv cu relaţii amoroase printre politicieni importanţi. Flagrantul procurorilor DNA a fost filmat.

În imagini apar avocata Adriana Georgescu și așa-zisul ofițer SIE. Cei doi se întâlnesc cu investigatorul sub acoperire de la DNA într-un restaurant din apropierea Parlamentului. Se întreţin câteva minute şi trec rapid la tranzacţie. Ca să nu atragă atenţia, ofiţerul scoate o pungă de plastic de supermarket şi o aşză discret pe canapea. Înăuntru sunt 60.000 de euro. E doar prima tranșă a şpăgii de jumătate de milion de euro, cerută de la omul de afaceri Jean Tucan. Trafic de influenţă, o acuză procurorii.

Detalii din stenograme

Adriana Georgescu își creiona imaginea unei femei cu putere absolută, care juca pe degete cei mai importanţi oameni din ţară: preşedintele Nicuşor Dan, premierul Ilie Bolojan, inclusiv şefii instituţiilor de forță din România. "Eu am ținut legătura permanent cu Nicușor și cu Bolojan pe WhatsApp. L-am băgat pe Nicuşor pe toate grupurile mele. Sunt conectată la președinte… Trebuia să am protecție", spunea Adriana Georgescu, conform stenogramelor.

TUCAN JEAN-PAUL: Auzi întrebare... Poți să vorbești cu Nicușor?

Auzi întrebare... Poți să vorbești cu Nicușor? GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Eu direct vorbesc!

Eu direct vorbesc! GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Pe 1 decembrie am întâlnire și cu Nicușor, și cu Ilie. Ți-am zis să mergi cu mine. Nu o sa fii lângă ei, dar o să mă vezi lângă ei, cu ei.

Întâlnirea n-a mai avut loc. Jean Tucan a denunţat-o la DNA. "Doamna avocat a venit la mine acasă. Mi-a cerut o sumă de bani. Eu, imediat, m-am dus şi am depus plângere la DNA. În ultimele 6 luni de zile, trei persoane au venit să îmi ceară mită", a declarat Jean Tucan, denunțătorul avocatei. Ca să-şi susţină conexiunile la vârful statului, avocata Adriana Georgescu, membră în PNL Sector 1 până aseară, apărea des în fotografii cu principalii actori de pe scena politică. "Am văzut o doamnă, reținută în aceste zile, care folosea numele premierului sau al oricărui alt demnitar doar pentru că și-a făcut o poză la un moment dat. Nu poți să stai toată ziua bună ziua să dezminți tot felul de alegații", a declarat Ilie Bolojan, premierul României.

GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: Dacă îi dă 300.000 de mii, Ciucu va fi al lui, pentru că 300.000 de mii i-a dat partidu'. Ce, dă JEAN cât tot P.N.L.-u'?

Dacă îi dă 300.000 de mii, Ciucu va fi al lui, pentru că 300.000 de mii i-a dat partidu'. Ce, dă JEAN cât tot P.N.L.-u'? OFIŢER DNA: Nu!

Nu! GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: Eu încerc să o reglez acuma cu Ciucu s-o... să-l pun pe ăsta primar, că e aproape. Să-l am pe Ciucu la mână și pe Bolojan, să vă rezolv pe voi, să închid toate datoriile.

Iar când nu mergea pe filieră politică, plusa pe încrengături amoroase. "Mă vizează ăștia că-s omul lui Orban și eu nu sunt om. Eu sunt fosta gagică a lui Ludovic. Ciprian (n.red. Ciprian Ciucu) are încredere în mine, că e îndrăgostit de mine de zece ani", spunea Adriana Georgescu, conform stenogramelor. "Nu a fost niciodată gagica mea. Alăturarea numelui meu în acest dosar de corupție este complet lipsită de vreo bază, nu am nicio legătură cu acest dosar de corupție, cum nu am legătură cu această persoană", a declarat Ludovic Orban.

Avocata Adriana Georgescu se lăuda că primește informații inclusiv de la SRI, care ar fi ajutat-o să influențeze deciziile în cele două dosare penale ale omului de afaceri Jean Tucan.

TUCAN JEAN-PAUL: Ce șanse sunt?

Ce șanse sunt? GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Eu tre' să vorbesc cu Nicuşor și cu Ilie sau cu Mircea dacă îl pune. Deci, am înțeles, că până în martie, rămâne Voineag.

Eu tre' să vorbesc cu Nicuşor și cu Ilie sau cu Mircea dacă îl pune. Deci, am înțeles, că până în martie, rămâne Voineag. TUCAN JEAN-PAUL: Bine. Și poți cu ăștia să rezolvi problema, acuma? În timp util, adică să nu mă…

Bine. Și poți cu ăștia să rezolvi problema, acuma? În timp util, adică să nu mă… GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Mă duc la ei pentru tine.

Jean Tucan, cunoscut ca "milionarul cu elicopter", fost candidat PNL la Primăria Năvodari, e unul dintre cei mai bogaţi oameni de afaceri din Constanţa. Învârte businessuri de sute de milioane de euro în distribuţie de carburanţi, agrement, imobiliare și panificație. Nicușor Dan și Ciprian Ciucu nu au răspuns, până acum, la solicitarea reporterilor Observator de a comenta înregistrările în care avocata îi menţionează.

