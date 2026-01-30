Trump dă undă verde tarifelor împotriva ţărilor care livrează petrol Cubei

Donald Trump a emis joi un decret prin care autorizează Statele Unite să aplice taxe vamale, într-un cuantum nedefinit, ţărilor care furnizează petrol Cubei. Măsura are scopul de a intensifica presiunea asupra regimului comunist de la Havana și este justificată prin instituirea unei "stări de urgenţă", în contextul unei "ameninţări excepţionale" pe care Cuba ar reprezenta-o pentru securitatea naţională a SUA, conform documentului citat de AFP, relatează News.ro.

Washingtonul reproşează autorităţilor cubaneze că "se aliniează şi susţin numeroase ţări, organizaţii teroriste internaţionale şi actori ostili Statelor Unite", printre care Rusia, China, Iran, Hamas sau Hezbollah. Cuba este, de asemenea, acuzată că "destabilizează regiunea prin imigraţie şi violenţă", în timp ce "propagă ideile, programele şi practicile sale comuniste".

Prin urmare, "o taxă vamală suplimentară „ad valorem” (în funcţie de valoarea estimată - n.r.) poate fi impusă asupra importurilor de bunuri produse de o ţară care vinde direct sau indirect sau care furnizează petrol Cubei", se spune în decret.

Cuba a condamnat decretul lui Donald Trump, calificându-l drept „act brutal de agresiune”. "Denunţăm în faţa întregii lumi acest act brutal de agresiune împotriva Cubei şi a poporului său, supus de peste 65 de ani celui mai lung şi mai crud blocaj economic aplicat vreodată unei ţări întregi, cărua i se promite acum să fie supus unor condiţii de viaţă extreme", a denunţat pe X ministrul cubanez al afacerilor externe, Bruno Rodriguez.

Preşedintele american declarase recent că nu va mai exista „petrol” pentru Cuba fără un „acord” cu autorităţile americane.

Donald Trump a plasat sub control american sectorul petrolier din Venezuela, care din anii 2000 a fost principalul furnizor de petrol pentru Cuba, aliatul său.

Noua ameninţare a liderului republican vine într-un moment în care insula se confruntă deja cu o situaţie energetică precară.

Cuba, supusă unui embargo din partea Statelor Unite din 1962, se confruntă de trei ani cu o gravă penurie de combustibil, care are un impact direct asupra producţiei sale de energie electrică. Ţara a reuşit să satisfacă doar jumătate din necesarul său de energie electrică în 2025, potrivit datelor compilate şi analizate de AFP.

Mexicul este o ţară care încă furnizează petrol Cubei. Preşedinta sa, Claudia Sheinbaum, a afirmat marţi că rămâne „solidară” cu insula, infirmând articolele din presă care susţineau că guvernul său a decis să suspende livrările de petrol.

