A cucerit România, dar a murit nedrept într-un accident în Israel, ţara ei natală. Tal Berkovich, una dintre cele mai iubite concurente Chefi la cuțite, s-a stins din viaţă la 40 de ani, în timp ce se îndrepta spre aniversarea mamei ei. Un camion a lovit maşina în care se afla alături de fratele ei. Vestea morţii a îndoliat două ţări şi a umplut reţelele sociale de mesaje de condoleanţe. Chef Ştefan Popescu, cel care i-a şi acordat cuţitul de aur în emisiune, s-a declarat, şi el, şocat.

Aşa începea Tal Berkovich sezonul 16 din emisiunea "Chefi la cuţite", anul trecut. Cu un cuțit de aur din partea lui Chef Ștefan Popescu şi cu mult optimism. Fosta concurentă s-a remarcat nu doar prin talentul culinar desăvârşit, ci şi prin carismă. Ieri, destinul i-a fost curmat brusc, într-un accident rutier fatal, în Israel. Tal era în masină, pe drum spre aniversarea mamei ei. Fratele ei era la volan, când un camion i-a lovit puternic. Ea a murit pe loc. Cu puţin timp înainte de accident, posta pe internet imagini din locurile ei natale, alături de mesajul "acasă".

Vestea a venit ca un şoc şi pentru cunoscuţii tinerei. Profund îndurerată, buna ei prietenă Alinei Pușcău şi-a exprimat regretul pe pagina personală de Instagram. Într-un mesaj emoţionant, a numit-o pe Tal Berkovich sora ei mai mică. Tal Berkovich s-a născut în Israel, într-o familie cu rădăcini românești. Povestea ei de viaţă inpresionantă este o mărturie despre putere şi perseverenţă. A studiat baletul de la vârsta de 4 ani, până când o accidentare gravă i-a pus punct carierei. A ajuns apoi să lucreze ca model şi apoi actriţă profesionistă. Pasiunea pentru gătit a apărut în urma unui diagnostic medical care i-a impus un regim alimentar strict.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă mai ajung banii și pentru activități culturale sau de relaxare? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰