Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Filmul accidentului în care a murit Tal Berkovich, fostă concurentă Chefi la cuţite

A cucerit România, dar a murit nedrept într-un accident în Israel, ţara ei natală. Tal Berkovich, una dintre cele mai iubite concurente Chefi la cuțite, s-a stins din viaţă la 40 de ani, în timp ce se îndrepta spre aniversarea mamei ei. Un camion a lovit maşina în care se afla alături de fratele ei. Vestea morţii a îndoliat două ţări şi a umplut reţelele sociale de mesaje de condoleanţe. Chef Ştefan Popescu, cel care i-a şi acordat cuţitul de aur în emisiune, s-a declarat, şi el, şocat. 

de Redactia Observator

la 30.01.2026 , 17:12

Aşa începea Tal Berkovich sezonul 16 din emisiunea "Chefi la cuţite", anul trecut. Cu un cuțit de aur din partea lui Chef Ștefan Popescu şi cu mult optimism. Fosta concurentă s-a remarcat nu doar prin talentul culinar desăvârşit, ci şi prin carismă. Ieri, destinul i-a fost curmat brusc, într-un accident rutier fatal, în Israel. Tal era în masină, pe drum spre aniversarea mamei ei. Fratele ei era la volan, când un camion i-a lovit puternic. Ea a murit pe loc. Cu puţin timp înainte de accident, posta pe internet imagini din locurile ei natale, alături de mesajul "acasă".

Vestea a venit ca un şoc şi pentru cunoscuţii tinerei. Profund îndurerată, buna ei prietenă Alinei Pușcău şi-a exprimat regretul pe pagina personală de Instagram. Într-un mesaj emoţionant, a numit-o pe Tal Berkovich sora ei mai mică. Tal Berkovich s-a născut în Israel, într-o familie cu rădăcini românești. Povestea ei de viaţă inpresionantă este o mărturie despre putere şi perseverenţă. A studiat baletul de la vârsta de 4 ani, până când o accidentare gravă i-a pus punct carierei. A ajuns apoi să lucreze ca model şi apoi actriţă profesionistă. Pasiunea pentru gătit a apărut în urma unui diagnostic medical care i-a impus un regim alimentar strict.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

tal berkovich chefi la cutite accident israel romania
Înapoi la Homepage
O nouă lovitură teribilă încasată de milionarul celebru care şi-a înşelat soţia cu cea mai bună prietenă a ei!
O nouă lovitură teribilă încasată de milionarul celebru care şi-a înşelat soţia cu cea mai bună prietenă a ei!
Cum arată părinții Simonei Urzică de la Power Couple 2026. Imagine de colecție cu socrii lui Marius Urzică
Cum arată părinții Simonei Urzică de la Power Couple 2026. Imagine de colecție cu socrii lui Marius Urzică
De unde a pornit scandalul de la vestiare dintre jucători la FCSB – Fenerbahce! Fostul star al lui Manchester United, scene reprobabile. Exclusiv
De unde a pornit scandalul de la vestiare dintre jucători la FCSB – Fenerbahce! Fostul star al lui Manchester United, scene reprobabile. Exclusiv
Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces
Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces
Părinții suspectului de 13 ani au fost decăzuți din drepturi! Băiatul care l-ar fi ucis pe Mario Berinde, luat de autorități
Părinții suspectului de 13 ani au fost decăzuți din drepturi! Băiatul care l-ar fi ucis pe Mario Berinde, luat de autorități
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă mai ajung banii și pentru activități culturale sau de relaxare?
Observator » Evenimente » Filmul accidentului în care a murit Tal Berkovich, fostă concurentă Chefi la cuţite