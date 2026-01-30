Vremea se schimbă radical în următoarele ore. Norii acoperă întreaga țară, iar precipitațiile revin pe arii extinse, cu ploi în sud-est, ninsori la munte și în Moldova și intensificări ale vântului în est și sud-est. Temperaturile scad, iar în unele zone sunt așteptate polei, ghețuș și ceață.

- Vremea de mâine 31 ianuarie. Răcire accentuată și ninsori în mai multe regiuni. Minimele ating -10 grade

În cursul nopții, cerul va fi mai mult noros la nivelul întregii țări. În regiunile sud-estice sunt așteptate ploi moderate cantitativ, cu acumulări de 10-15 l/mp, în timp ce în restul teritoriului precipitațiile vor fi slabe și se vor manifesta local. În Moldova și la munte vor predomina ninsorile, iar în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și Oltenia vor fi mai ales ploi. Izolat, condițiile meteo pot favoriza formarea poleiului și a ghețușului. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în sudul Moldovei, estul Munteniei și în Dobrogea, unde rafalele vor atinge 50–65 km/h. Temperaturile minime se vor încadra între -3 și 6 grade Celsius. Pe arii restrânse, se va semnala ceață.

Vremea de mâine 31 ianuarie în ţară

Vremea se va răci în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi mai mult noros, iar precipitațiile vor fi prezente pe arii extinse. La munte și în Moldova vor predomina ninsorile, în timp ce în Maramureș, Transilvania, Oltenia, Muntenia și Dobrogea se vor semnala precipitații mixte. În Banat și Crișana vor fi mai ales ploi. În regiunile sud-estice, cantitățile de apă vor depăși local 10 l/mp. Dimineața și noaptea, pe alocuri, se va forma polei și ghețuș. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în sudul Moldovei, estul Munteniei și în Dobrogea, unde rafalele vor atinge 50-65 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între -1 și 10 grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între -10 grade în nordul Moldovei și 3 grade în Dealurile de Vest. Pe arii restrânse, se va semnala ceață.

Vremea de mâine 31 ianuarie în Bucureşti şi Cluj

În București, vremea va fi închisă și se va răci. Temporar va ploua, iar în a doua parte a nopții sunt posibile și precipitații slabe sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa între 4 și 6 grade Celsius, iar minima va fi în jurul valorii de 0 grade.

În Cluj, vremea va fi asemănătoare cu cea din ziua precedentă. Temperatura maximă va ajunge la 2 grade Celsius. Ploaia va reveni în cursul zilei, iar cantitățile de precipitații estimate sunt de aproximativ 1 mm.

Vremea de mâine 31 ianuarie la munte

La munte, cerul va fi mai mult noros, iar precipitațiile vor fi prezente pe arii extinse. Acestea se vor manifesta predominant sub formă de ninsoare. În cursul dimineții și al nopții, izolat, vor fi condiții de formare a poleiului și a ghețușului.

