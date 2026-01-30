Trump a dat în judecată fiscul american pentru 10 mld. de dolari, după scurgerea declarațiilor sale fiscale

Președintele Donald Trump a dat joi în judecată Internal Revenue Service (IRS) pentru scurgerea neautorizată a declarațiilor sale fiscale în timpul primului său mandat, cerând ca agenția să-i plătească cel puțin 10 miliarde de dolari despăgubiri, relatează New York Times.

Trump, împreună cu cei doi fii mai mari și cu Trump Organization, susțin în proces că IRS și Departamentul Trezoreriei nu au împiedicat un fost contractor IRS, Charles Littlejohn, să acceseze documentele sale fiscale, care ulterior au fost publicate de The New York Times.

Littlejohn execută în prezent o pedeapsă de cinci ani de închisoare pentru că a obținut ilegal declarații fiscale despre Trump și alți americani bogați și le-a furnizat presei. Deși legea federală protejează strict informațiile fiscale, Trump solicită acum miliarde de dolari despăgubiri prin procesul depus la o instanță federală din Florida.

Trump a numit conducerea IRS și a Departamentului Trezoreriei, ceea ce ridică posibilitatea ca colaboratorii săi să influențeze modul în care guvernul răspunde procesului. Anterior, Trump solicitase aproximativ 230 milioane de dolari Departamentului Justiției pentru investigațiile federale desfășurate împotriva sa, o cerere fără precedent în istoria SUA.

IRS și Departamentul Trezoreriei nu au comentat imediat procesul.

Trump, primul președinte din anii 1970 care a refuzat să-și facă publice declarațiile fiscale

Littlejohn lucrase pentru firma de consultanță Booz Allen Hamilton. Săptămâna aceasta, Departamentul Trezoreriei a anulat toate contractele federale cu firma, în valoare de 21 milioane de dolari, din cauza scurgerii.

Trump a fost primul președinte din anii 1970 care a refuzat să-și facă publice declarațiile fiscale, contrar unei lungi tradiţii a predecesorilor săi. În 2020, The New York Times a raportat că Trump a plătit doar 750 de dolari impozit federal în 2016, anul în care a fost ales președinte, și că nu a plătit impozit pe venit în 10 dintre cei 15 ani anteriori. La sfârșitul anului 2022, după o luptă juridică îndelungată, democrații din Comitetul Ways and Means au publicat șase ani de declarații fiscale ale lui Trump.

