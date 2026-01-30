De ce a fost retrimis la TAS cazul Ana Bărbosu și ce se întâmplă cu medalia de bronz

Curtea Supremă Federală Elvețiană a publicat un comunicat în care anunță că a decis rejudecarea dosarului în urma căruia gimnasta Ana Bărbosu a câștigat medalia de bronz la Jocurile Olimpice din 2024, la cererea sportivei Jordan Chiles și a Federației Americane de Gimnastică, în urma descoperirii unei înregistrări video a finalei, apărută după decizia Tribunalului de Arbitraj Sportiv. Deocamdată, medalia de bronz rămâne la Ana Bărbosu.

Gimnasta Ana Maria Bărbosu ar putea rămâne fără medalia olimpică pe care a câștigat-o la Paris. Tribunalul Federal Elveţian a aprobat cererea de revizuire depusă de tabăra american şi întoarce cazul spre rejudecare la TAS. în urmă cu un an şi jumătate, în finala probei de gimnastică la sol sportiva americană Jordan Chiles a terminat pe podium, după ce a contestat nota şi a depăşit-o pe Ana Bărbosu în clasament.

Echipa Olimpică a României a atacat decizia la TAS şi a primit câştig de cauză pentru că americanii ar fi contestat nota cu 4 secunde mai târziu decât timpul regulamentar. Decizia Tribunalului Federal Suprem Elvețian vine din cauza unei noi dovezi: o înregistrare audio-video prezentată după ce TAS luase deja decizia în favoarea Anei Bărbosu.

Ce a decis Tribunalul Federal Elvețian

Tribunalul Federal Suprem Elveţian (SFT) a trimis, joi, litigiul legat de medalia de bronz din finala de la sol, în concursul feminin de gimnastică din cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris din 2024, spre reexaminare la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), care acordase medalia românce Ana Bărbosu.

Bărbosu s-a clasat iniţial pe locul al treilea în finala de la sol, dar a coborât pe locul al patrulea după ce delegaţia Statelor Unite a depus un apel în urma evoluţiei reprezentantei sale, Jordan Chiles. Nota americancei a fost mărită şi aceasta a urcat de pe locul al cincilea pe trei. România a făcut sesizare la TAS, care a decis că nota iniţială a americancei Chiles ar trebui păstrată deoarece apelul delegaţiei SUA a fost făcut după termenul de un minut şi deci nu ar fi trebuit să fie valid.

Americanii vin cu o nouă probă video

Federaţia americană (USA Gymnastics) a precizat că a oferit o nouă probă video care atestă faptul că primul protest a fost comunicat la 47 de secunde de la publicarea notei, iar un al doilea protest opt secunde mai târziu. Totuşi, potrivit federaţiei americane, noile dovezi nu au fost admise de TAS. Tribunalul Federal Suprem Elveţian a anunţat, joi, că retrimite cazul la TAS, ''pe baza înregistrării audio-video descoperite după decizia luată de TAS'' în favoarea Anei Bărbosu.

Curtea federală a precizat că este o probabilitate ca înregistrarea audio-video să ducă la o modificare a deciziei TAS în favoarea aplicanţilor (Chiles şi USA Gymnastics), având în vedere că TAS ar putea considera, în lumina acestei înregistrări, că solicitarea verbală făcută pentru Jordan Chiles a fost efectuată înainte de expirarea perioadei limită regulamentare de un minut.

"În circumstanțele extrem de excepționale ale acestui caz, instanța consideră că există o probabilitate ca înregistrarea audio-vizuală a finalei din 5 august 2024 să conducă la modificarea hotărârii contestate în favoarea reclamanților, întrucât Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) ar putea considera, în lumina acestei secvențe video, că solicitarea verbală făcută în numele lui Jordan Chiles a fost transmisă înainte de expirarea termenului regulamentar de un minut. Curtea Supremă Federală decide, așadar, să anuleze parțial hotărârea contestată și retrimite cazul la TAS pentru o nouă decizie, care să țină cont de valoarea probatorie a înregistrării audio-vizuale în cauză".

Telenovela finalei de la sol

Pe 5 august 2024, în finala de la sol, Ana Bărbosu a fost pentru câteva zeci de secunde medaliată cu bronz, însă americanca Jordan Chiles a depus contestaţie şi i s-a mărit nota, de la 13,666 la 13,766, astfel că a terminat pe poziţia a treia. Sabrina Maneca-Voinea a făcut şi ea contestaţie pentru nota primită (13,700), dar aceasta a fost respinsă.

Ulterior, Tribunalul de Arbitraj al Sportului (TAS) a decis ca medalia de bronz să revină gimnastei Ana Maria Bărbosu, aceasta fiind urmată pe locul 4 de Sabrina Maneca-Voinea şi pe 5 de americanca Jordan Chiles. Ulterior, atât federaţia de gimnastică din SUA, cât şi gimnasta română Sabrina Maneca-Voinea au făcut apel la Tribunalul Federal Elveţian. Americanii au lansat atunci acuzaţii de rasism în contextul în care cu Chiles medaliată, tot podiumul era fomat din sportive de culoare, şi au spus chiar că şeful comisiei TAS nu ar fi fost imparţial în cazul Bărbosu - Chiles. Mai mult, pe social media, a fost o avalanşă de critici la adresa Nadiei Comăneci care publicase mesaje de susţinere pentru ambele gimnaste din România.