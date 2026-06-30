Volodimir Zelenski a ridiculizat luni ofensiva Rusiei, afirmând că, în cei peste patru ani de război, Kremlinul a fixat şi apoi a amânat de 15 ori termenul pentru cucerirea Donbasului, regiunea din estul Ucrainei, conform Reuters, relatează Agerpres.

Zelenski îl ironizează pe Putin: Rusia a ratat de 15 ori termenul pentru cucerirea Donbasului - Shutterstock

Comentariile lui Zelenski au reprezentat un răspuns la respingerea, cu o zi înainte, de către preşedintele rus Vladimir Putin a ceea ce şeful statului rus a numit o propunere ucraineană de a abandona atacurile la distanţă şi de a tempera luptele.

Preşedintele ucrainean a apreciat că declaraţiile lui Putin arată că este rupt de ceea ce simt ruşii care se confruntă cu cozi la benzinării, în urma unei campanii ucrainene de atacuri care au vizat industria petrolieră rusă.

"Chiar şi un stat producător de petrol, o 'benzinărie', cum a fost adesea numită Rusia, se confruntă acum cu penurie de combustibil", a spus Zelenski în discursul său video de luni seară. "Aceasta este o consecinţă directă a războiului. Una dintre multele consecinţe. Este, de asemenea, un exemplu al modului în care Ucraina răspunde: cu precizie, nu prin terorism", a adăugat el.

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De ce spune Zelenski că Moscova va amâna din nou termenul pentru Donbas

Zelenski a explicat pe larg ceea ce - potrivit lui - au fost 15 termene limită stabilite "şi ulterior amânate de către Kremlin pe parcursul a patru ani, pentru a captura patru regiuni din estul Ucrainei", Doneţk şi Lugansk în Donbas, şi Zaporojie şi Herson. "Conducerea politică a Rusiei rămâne obsedată de Donbas", a spus el. "Dacă Rusia nu pune capăt războiului, va trebui să amâne din nou acest termen limită", a adăugat Zelenski.

În săptămânile care au urmat invaziei Moscovei asupra Ucrainei din februarie 2022, forţele ruseşti au încercat iniţial să avanseze spre capitala Kiev, dar când nu au reuşit să finalizeze avansul, s-au retras şi şi-au concentrat eforturile pe capturarea Donbasului.

Rusia a capturat întreaga regiune Lugansk şi porţiuni mari din regiunile Doneţk şi Zaporojie. Deşi forţele Moscovei se deplasează încet spre vest prin regiunea Doneţk, oficialii ucraineni spun că avansul a încetinit considerabil, în timp ce Ucraina îşi sporeşte campania de atacuri cu drone de rază medie şi lungă de acţiune.

Putin insistă pe cucerirea celor patru regiuni ucrainene

Într-un interviu televizat de duminică, Putin a declarat că forţele ruse îşi vor continua obiectivul de pe câmpul de luptă de a "cuceri complet cele patru regiuni ucrainene". El a recunoscut că ruşii se confruntă cu o penurie de combustibil, dar a respins ceea ce a numit o nouă propunere ucraineană de a ţine în frâu ostilităţile ca o stratagemă pentru a reduce presiunea asupra armatei Kievului.

Zelenski acuză Rusia că respinge orice propunere de pace

Zelenski, care luna aceasta i-a scris o scrisoare deschisă lui Putin, solicitând o întâlnire individuală, nu a făcut niciun comentariu cu privire la ceea ce preşedintele rus a descris ca fiind o nouă propunere. Liderul de la Kiev a declarat că Ucraina a înaintat deja propuneri pentru a se îndrepta spre sfârşitul războiului, "iar Rusia le respinge de fiecare dată". Zelenski a mai declarat că ruşii care nu au fost încă supuşi mobilizării "şi care în prezent se ceartă la cozile pentru combustibil ar trebui să se gândească cu atenţie la ce îi aşteaptă".