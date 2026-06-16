Marea Britanie va furniza Ucrainei uraniu îmbogățit de 210 milioane de lire pentru centralele nucleare

Keir Starmer a anunţat, la summitul G7 din Franţa, noi sancţiuni împotriva Rusiei şi un sprijin energetic de sute de milioane de lire sterline pentru Ucraina. Premierul britanic promite să lovească reţelele financiare ale Moscovei, potrivit The Guardian .

Starmer anunţă la G7 un nou pachet de ajutor pentru Ucraina şi sancţiuni dure împotriva Rusiei - Hepta

Starmer urmează să se întâlnească marţi, în prima zi completă a summitului, cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, şi cu premierul Indiei, Narendra Modi. El va anunţa sancţiuni împotriva Rusiei, la câteva zile după ce militarii britanici au confiscat în Canalul Mânecii un petrolier rusesc din aşa-numita flotă din umbră.

Starmer, dispus să crească cheltuielile pentru apărare

Starmer ar urma, de asemenea, să folosească reuniunea pentru a-l asigura pe Donald Trump că este dispus să crească cheltuielile pentru apărare, după demisia secretarului apărării, John Healey, săptămâna trecută, şi pe fondul întârzierilor continue ale planului de investiţii în apărare. Totuşi, nu este aşteptată o întâlnire bilaterală cu preşedintele american.

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Planul de investiţii în apărare ar urma să fie publicat înaintea summitului NATO de la Ankara, Turcia, care începe pe 7 iulie.

Starmer: "Putin ar trebui să-şi retragă tancurile"

După o serie de atacuri devastatoare ale Rusiei asupra infrastructurii energetice ucrainene, Starmer a promis 210 milioane de lire sterline pentru centralele nucleare ale Ucrainei, în următorii doi ani. Premierul britanic a spus că sprijinul va ajuta Ucraina "să treacă prin iernile care urmează".

"Vom fi alături de Ucraina atât timp cât va fi nevoie, iar acest anunţ întăreşte acest angajament", a spus el. "Putin ar trebui să-şi retragă tancurile, să pună capăt atacurilor barbare şi să vină la masa negocierilor."

Noile sancţiuni împotriva Rusiei vor viza reţele financiare şi vor extinde numărul navelor sancţionate din flota din umbră a Moscovei, folosită pentru transportul petrolului sau al gazului natural lichefiat, la peste 600. Noile măsuri vor viza şi o reţea legată de statul rus, implicată în achiziţionarea pe ascuns de tehnologie occidentală pentru armata Rusiei, precum şi furnizori care ajută Moscova să mute ilegal bani în întreaga lume.

G7, care reuneşte liderii Marii Britanii, Canadei, Franţei, Germaniei, Italiei, Japoniei şi Statelor Unite, alături de UE, dar şi lideri ai altor state invitaţi la discuţii, va încerca să consolideze sprijinul tot mai fragil al SUA pentru Ucraina. Summitul se va concentra însă şi pe acordul de pace aflat la început între SUA şi Iran şi pe redeschiderea Strâmtorii Ormuz.