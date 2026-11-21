Podul Kerci din Crimeea, construit de Rusia, nu are niciun viitor, a declarat vineri preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, într-un interviu acordat postului american NBC, citat sâmbătă de dpa.

Imagini de la atacul asupra podului Kerci din 2023 - Profimedia

Zelenski a insistat că preşedintele rus Vladimir Putin trebuie să înţeleagă că podul "oricum nu va rămâne în picioare". El a subliniat că armata rusă a atacat în mod repetat infrastructura ţării sale - precum căile ferate şi podurile ucrainene -, în special în acest an. "Şi, bineînţeles, a trebuit să răspundem la acest lucru", a continuat liderul ucrainean.

Podul Kerci e considerat un proiect de prestigiu pentru Putin

Rusia a invadat Ucraina în 2022, poartă un război distructiv de aproape cinci ani şi a atacat în mai multe rânduri poduri din capitala Kiev. În cadrul eforturilor sale de apărare, Ucraina a lovit de mai multe ori în această săptămână podul care face legătura între teritoriul rus şi Crimeea, distrugând o parte din calea rutieră. Crimeea este o peninsulă ucraineană din Marea Neagră pe care Rusia a anexat-o în 2014, încălcând dreptul internaţional, aminteşte dpa.

Articolul continuă după reclamă

Această structură este considerată un proiect de prestigiu pentru Putin. Conceput iniţial ca un pod mixt - rutier şi feroviar -, acesta a fost utilizat, de la începutul războiului, şi pentru aprovizionarea trupelor ruse din zona ocupată din sudul Ucrainei.