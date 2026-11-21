Forţele armatei ruseşti au tras intenţionat rachete şi au direcţionat drone pe teritoriul Poloniei, în atacul de ieri, 20 noiembrie. Este concluzia reputatului Institut pentru Studiul Războiului (ISW).

Potrivit oficialilor polonezi, vorbim de două rachete Kh-101 şi de o dronă Geran 5, care au căzut în zona rurală a Poloniei de la graniţa cu Ucraina. Niciunul dintre cele trei obiecte care au căzut în acea zonă nu au făcut victime sau pagube importante.

understandingwar.org

Nu doar ISW consideră că a fost o provocare intenţionată din partea ruşilor. Acelaşi lucru l-au transmis şi premierul polonez, Donald Tusk, şi secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Articolul continuă după reclamă

În total, ar fi fost vorba de 11 rachete şi drone trase pe data de 20 care ar fi însemnat o ameninţare pentru spaţiul aerian al Poloniei.

Forţele poloneze nu au încercat să doboare rachetele şi drona pentru că şrapnelul rezultat din impact s-ar fi putut împrăştia mai mult şi să se fi ajuns la victime.

Momentul ales de ruşi pentru lansarea unor rachete pe teritoriu NATO

Institutul pentru Studiul Războiului a ajuns la concluzia că militarii loiali Kremlinului au lansat rachetele şi drona pe teritoriul polonez în contextul în care un exerciţiu militar sub egida Coaliţiei Voinţei se desfăşoară în această perioadă în Nowa Deba, Polonia. Ruşii încearcă să descurajeze ajutorul pentru ucraineni oferit de Coaliţia Voinţei şi, totodată, să testeze răspunsul NATO în astfel de atacuri care trec o anumită linie roşie.

Exerciţiul Coaliţiei se desfăşoară în Polonia de pe data de 9 noiembrie, până pe 22. Între 5 şi 6000 de militari din Belgia, Franţa, Estonia, Spania, Olanda, Lituania, Germania, Suedia şi Marea Britanie au fost trimişi în Polonia pentru exerciţiu.

CITEŞTE ŞI: 2 rachete şi o dronă cu reacţie ruseşti au lovit Polonia. "Nu e o coincidenţă. Suntem în contact cu NATO"