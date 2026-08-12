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Video Profesoară din Dâmbovița, bătută de părinții unui elev chiar în autocar. Femeia ar fi ridicat tonul la copii

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Diana Severin | Timp citire: 1 minut
Publicat la 12.08.2026, 14:00 | Modificat la 12.08.2026, 14:00

O profesoară din Dâmbovița care a fost bătută de părinții unui elev chiar în autocar, la întoarcerea dintr-o excursie. În faţa poliţiştilor, cei doi ar fi spus că femeia a ridicat tonul la copii. Fiul şi-a sunat părinţii iar ei au venit.

Totul s-a întâmplat marți seara, în localitatea Crângurile, din județul Dâmbovița. Profesoara a fost bătută chiar în autocar, la întoarcerea dintr-o excursie școlară, de părinții unuia dintre elevi. În timpul excursiei, profesoara le-ar fi atras atenția copiilor și ar fi ridicat tonul la aceștia.

Între timp, unul dintre copii și-a sunat părinții și le-a povestit ce s-a întâmplat. La întoarcerea din excursie, după ce toți copiii au coborât din autocar, profesoara a fost așteptată de părinții elevului care s-a plâns și a fost agresată. Femeia nu a suferit răni care să-i pună viața în pericol, însă a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Atât femeia, cât și bărbatul suspectați de agresiune au ajuns în fața judecătorilor, iar instanța a dispus arestarea lor preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

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Diana Severin
Diana Severin

Cu o experiență de șapte ani în jurnalism, relatează din Oltenia cele mai importante evenimente și aduce în prim-plan subiecte de interes public.

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