Papa Leon al XIV-lea trimite un ajutor de 100.000 de euro pentru victimele cutremurului din Columbia

Papa Leon al XIV-lea a trimis un ajutor financiar de 100.000 de euro pentru victimele cutremurului din Columbia. Suma a fost direcționată către Conferința Episcopilor, care se va ocupa de distribuirea fondurilor către persoanele afectate, potrivit Agerpres.

Suma de 100.000 de euro este destinată direct Secretariatului naţional pentru afaceri pastorale şi sociale din cadrul Conferinţei Episcopilor din Columbia, care funcţionează ca centru de coordonare pentru strângerea şi distribuirea ajutoarelor, cu scopul de a oferi asistenţă diecezelor afectate, potrivit media vaticane.

Suma constituie o donaţie iniţială destinată urgenţelor

Papa Leon al XIV-lea s-a rugat miercuri pentru familiile victimelor cutremurului din Columbia "şi pentru toţi cei care au fost afectaţi de această tragedie" şi şi-a exprimat recunoştinţa faţă de cei implicaţi în operaţiunile de căutare şi salvare. "Doresc să-mi exprim solidaritatea cu fraţii şi surorile noastre columbiene care au suferit consecinţele recentului cutremur, care a provocat numeroase victime şi răniţi, pe lângă pagube materiale imense", a afirmat papa în cadrul audienţei generale, în timpul salutului adresat credincioşilor în limba spaniolă.

Articolul continuă după reclamă

Seismul cu magnitudinea 7,4, produs luni dimineaţă, ar fi provocat 254 de morţi, potrivit unui bilanţ neoficial citat de Reuters.

Papa Leon al XIV-lea s-a arătat marţi "profund afectat" de seismul devastator. O telegramă trimisă în numele papei de cardinalul Pietro Parolin, secretarul de stat al Vaticanului, către Francisco Javier Munera Correa, arhiepiscop de Cartagena şi preşedinte al Conferinţei episcopale columbiene, preciza că papa se roagă pentru toate victimele cutremurului.