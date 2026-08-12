18 cetățeni străini au fost descoperiți miercuri dimineața, la Calafat, ascunși și înghesuiți în compartimentul de marfă al unui TIR înmatriculat în Ucraina.

TIR-ul înmatriculat în Ucraina a fost oprit pentru control miercuri dimineața, în jurul orei 7.20, de polițiștii de frontieră români și bulgari, în colaborare cu vameși, pe DN 56, în parcarea din apropierea stației de taxare a podului Calafat–Vidin.

Autovehiculul era condus de un cetățean turc și, conform documentelor de însoțire a mărfii, transporta produse din hârtie pe ruta Turcia–Slovacia.

18 bărbați ascunși printre mărfuri

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În urma controlului, polițiștii de frontieră au descoperit 18 bărbați ascunși în compartimentul destinat transportului de marfă. Aceștia au declarat că sunt cetățeni din Siria și Irak.

Din verificările efectuate a rezultat că niciunul dintre cei 18 nu deținea documente valabile care să îi permită trecerea frontierei și călătoria în spațiul Schengen.

Cercetările sunt continuate de polițiștii din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Dolj.

Potrivit Poliției de Frontieră, șoferul turc, cele 18 persoane și camionul în care acestea au fost ascunse vor fi predate autorităților competente din Bulgaria, pentru continuarea cercetărilor.