Incendiu la Ambasada României din Elveţia: dispozitiv incendiar improvizat lăsat lângă gard. Reacţia MAE

Un incendiu a izbucnit luni după-amiază în apropierea Ambasadei României din Berna, iar focul ar fi fost provocat intenționat prin plasarea unui obiect incendiar lângă gardul instituției. Focul s-a răspândit la vegetația din jur, dar a fost stins repede. Într-un răspuns pentru Observator, MAE a confirmat incidentul. Persoana suspectată că a declanșat incendiul nu a fost încă identificată, iar Poliția din Berna caută martori.

Incendiu la Ambasada României din Elveţia: dispozitiv incendiar improvizat lăsat lângă gard, 10 august 2026 - MAE

Într-un răspuns pentru Observator, MAE a confirmat că luni, 10 august, un dispozitiv incendiar improvizat a fost plasat lângă gardul Ambasadei României din Elveția și a luat foc, provocând un mic incendiu de vegetație. Focul a fost stins de echipa ambasadei înainte de sosirea pompierilor, iar nimeni nu a fost rănit. Autoritățile elvețiene consideră incidentul unul minor, însă, pentru că s-a produs în apropierea ambasadei, a fost deschisă o anchetă, iar România colaborează cu autoritățile locale.

Reacţia MAE

Ministerul Afacerilor Externe confirmă că luni, 10 august, un dispozitiv incendiar improvizat a fost plasat pe trotuar lângă gardul exterior de incintă al Ambasadei României din Confederația Elvețiană și a luat foc. Acesta a declanșat un incendiu de vegetație de mici proporții, care a fost stins de echipa ambasadei până la sosirea echipajelor de pompieri.

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Nicio persoană din echipa misiunii diplomatice nu a fost rănită.

Incidentul este considerat de către autoritățile din Confederația Elvețiană ca făcând parte din categoria incidentelor minore, dar fiind în proximitatea unei ambasade a fost deschisa o anchetă. România colaborează cu autoritățile elvețiene în acest sens.

Anunţul poliţiei din Berna

Incidentul s-a produs luni, 10 august 2026, în jurul orei 15:50. Potrivit autorităților, o persoană necunoscută ar fi lăsat un obiect în flăcări în apropierea gardului Ambasadei României. Focul s-a extins ulterior la vegetația din zonă.

O angajată a ambasadei a intervenit și a reușit să stingă incendiul înainte ca acesta să se extindă și mai mult. La fața locului au ajuns și pompierii din Berna, care au verificat zona și au luat măsuri pentru a preveni reaprinderea focului.

Nicio persoană nu a fost rănită în urma incidentului, însă au fost înregistrate pagube materiale. Pe durata intervenției, circulația pietonilor din apropierea ambasadei a fost deviată temporar.

Poliția Cantonală din Berna a deschis o anchetă, sub coordonarea Parchetului Regional Bern-Mittelland, pentru a stabili circumstanțele exacte în care a izbucnit incendiul și pentru identificarea autorului. Autoritățile caută persoane care au observat activități suspecte în zona Ambasadei României sau care dețin informații ce ar putea ajuta ancheta.