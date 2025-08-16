Horoscop 17 august 2025. O zi în care astrele avantajează comunicarea în relaţiile de cuplu, iar dedicarea la locul de muncă este răsplătită.

Horoscop 17 august 2025. Zodia care va fi recompensată pentru munca depusă - Shutterstock

Horoscop 17 august 2025 Berbec

La Berbeci astăzi este despre întrebări, explorare şi descoperire. În plus, un coleg vă oferă o informație-cheie.

Horoscop 17 august 2025 Taur

Articolul continuă după reclamă

Nativii Taur sunt stimulaţi pe plan profesional. În relaţie, partenerul vrea să simtă că aventura e trăită în doi.

Horoscop 17 august 2025 Gemeni

Pentru Gemeni, cuvintele fac magie și conving un superior să îi susțină. Nu promiteți totul deodată!

Horoscop 17 august 2025 Rac

La Raci, empatia se combină cu dorința de cunoaștere și este loc de prietenii noi. Acasă, împărtășiți bucuria în loc să păstrați emoțiile doar pentru voi.

Horoscop 17 august 2025 Leu

Leii au succes la public, fie la serviciu, fie în cercul de prieteni. În dragoste, nu uitați să puneți întrebări, nu doar să povestiți.

Horoscop 17 august 2025 Fecioară

În cazul Fecioarelor, este despre detalii tehnice astăzi. În relaţie, partenerul are nevoie de un compliment, nu de o analiză.

Horoscop 17 august 2025 Balanţă

Pe nativii Balanță, schimbul de idei îi inspiră. În cuplu, decizia comună aduce armonie.

Horoscop 17 august 2025 Scorpion

Scorpionii observă un joc de culise și înțeleg miza. În relații, sinceritatea directă este preferabilă, decât tăcerea apăsătoare.

Horoscop 17 august 2025 Săgetător

Săgetătorii sunt axaţi pe cunoaştere astăzi. În relaţii, Partenerul susține entuziasmul dacă există și un buget clar.

Horoscop 17 august 2025 Capricorn

În cazul Capricornilor, munca depusă în tăcere iese la lumină și impresionează; primiți un "mulțumesc" neașteptat.

Horoscop 17 august 2025 Vărsător

Pentru Vărsători, o idee îndrăzneață stârneşte interes. În dragoste, originalitatea cucerește, dar stabilitatea este cea care primează.

Horoscop 17 august 2025 Peşti

Peștii găsesc inspiraţie chiar şi într-o discuție banală astăzi. În cuplu, clarificați unde se termină visul și unde începe realitatea.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Spuneți "La mulți ani!" și de Adormirea Maicii Domnului? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰