Horoscop Balanţă ianuarie 2026. Mercur în Capricorn de la începutul lunii mută atenția spre casă, familie, rădăcini și decizii care țin de stabilitate.

Poți simți presiunea unor responsabilități familiale sau a unor situații nerezolvate din trecut care cer soluții concrete. Luna Plină din Rac amplifică tensiunea dintre carieră și viața personală, aducând un moment de maxim emoțional în care trebuie să alegi ce prioritate are greutate reală. Luna Nouă în Capricorn creează un context favorabil pentru a lua o decizie matură legată de locuință, mutare sau reorganizarea vieții de familie. După 17 ianuarie, intrările succesive în Vărsător schimbă radical tonul lunii, aducând nevoia de libertate, exprimare personală și ieșire din tipare. Tranziția lui Neptun în Berbec te obligă să vezi clar unde ai idealizat relații sau situații care nu mai funcționează.

BANI: Primele două săptămâni pot aduce cheltuieli consistente legate de casă, familie, reparații, acte sau susținerea unor membri ai familiei. Este posibil să fie nevoie să aloci bani pentru stabilitate pe termen apropiat, chiar dacă acest lucru îți limitează alte dorințe. Mercur în Capricorn te ajută să gândești pragmatic și să faci un buget realist. După Luna Nouă, pot apărea oportunități de a stabiliza situația financiară printr-o reorganizare a muncii sau printr-o decizie legată de un spațiu, un birou sau o activitate desfășurată de acasă. Intrarea lui Marte în Vărsător aduce tentația de a cheltui impulsiv pentru plăceri sau hobby-uri, iar aici este nevoie de autocontrol.

DRAGOSTE: Dacă ești într-o relație, pot apărea discuții despre mutare, familie, responsabilități comune sau diferențe de viziune asupra viitorului. Luna Plină scoate la suprafață nemulțumiri mai vechi care nu mai pot fi ignorate. Este o perioadă în care relația fie se maturizează, fie devine clar că este nevoie de o schimbare. Dacă ești singur, poți fi atras de persoane cu care simți o legătură profundă, dar contextul emoțional cere răbdare. După intrarea lui Venus în Vărsător, apare dorința de relații mai libere, mai autentice, fără constrângeri emoționale.

