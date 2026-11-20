Horoscop 21 noiembrie 2026. Este o zi în care magnetismul personal vă ajută să evitaţi orice obstacole.

Horoscop 21 noiembrie 2026 Berbec

Atracția romantică atinge o culme de rafinament și aventură. Dacă ești singur, magnetismul tău curajos atrage o persoană dintr-o altă cultură.

Horoscop 21 noiembrie 2026 Taur

Sectorul parteneriatelor beneficiază de un acord minunat. O problemă financiară de familie se rezolvă fără efort datorită unei înțelegeri amiabile.

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Horoscop 21 noiembrie 2026 Gemeni

Relațiile tale de cuplu strălucesc printr-o combinație perfectă de umor și comunicare caldă. Partenerul vine cu o inițiativă minunată de petrecere a timpului liber.

Horoscop 21 noiembrie 2026 Rac

Creativitatea ta este fertilă și plină de energie. Relația cu persoana iubită se bucură de gesturi mici care consolidează armonia întregului weekend.

Horoscop 21 noiembrie 2026 Leu

Pasiunea și distracția sunt ingredientele principale ale acestei zile! Proiectele tale artistice primesc o forță de impact rară.

Horoscop 21 noiembrie 2026 Fecioară

În cămin se instaurează o atmosferă de bucurie caldă. Reușiți să îmbinați treburile gospodărești cu momente de tandrețe și râsete.

Horoscop 21 noiembrie 2026 Balanță

Comunicarea ta este plină de seducție. O excursie scurtă planificată alături de partener se va transforma într-o aventură romantică de neuitat.

Horoscop 21 noiembrie 2026 Scorpion

Emani un farmec fatal combinat cu o noblețe generoasă de invidiat! Financiar, ai curajul să faci o achiziție de calitate pentru propria persoană.

Horoscop 21 noiembrie 2026 Săgetător

Ești personificarea bucuriei de a trăi! Radiezi o carismă de neegalat, atrăgând privirile admirative ale tuturor celor din jur.

Horoscop 21 noiembrie 2026 Capricorn

O conexiune sufletească trăită în tăcere îți umple inima de fericire. Oferă-ți momente de răsfăț solitar și bucură-te de confortul unui spațiu intim.

Horoscop 21 noiembrie 2026 Vărsător

Viața ta socială este efervescentă. O atracție pasională se poate aprinde spontan între tine și o persoană din cercul tău de cunoștințe apropiate.

Horoscop 21 noiembrie 2026 Pești

Imaginea ta publică este una de mare farmec și prestigiu. Succesul tău este sărbătorit alături de persoana iubită într-un cadru elegant.